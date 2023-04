Heimpleite gegen Bielefeld: Holstein Kiel seit fünf Spielen sieglos Stand: 02.04.2023 16:12 Uhr Zu Hause läuft's einfach nicht rund für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Das 2:3 (1:2) gegen Arminia Bielefeld am Sonntag war die fünfte Heimniederlage in dieser Saison. Nur vier von 13 Partien im eigenen Stadion konnten die "Störche" gewinnen.

von Christian Görtzen

Die schwache Heimbilanz trägt kräftig dazu bei, dass die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp nicht aus dem Mittelmaß der Zweiten Liga herauskommt. Nach dem 26. Spieltag ist die KSV, die nun seit fünf Spielen sieglos ist, mit 34 Punkten Tabellenzehnter. "Es ist eine ärgerliche Niederlage, aber es war komplettes Eigenverschulden. Wie wir die Gegentore kassieren - das ist viel zu einfach. Wenn wir so spielen wie am Anfang, dann wird es schwer, überhaupt wieder ein Spiel zu gewinnen", sagte Kiels Offensivspieler Steven Skrzybski nach der sechsten Niederlage in Folge gegen Bielefeld dem NDR.

"Wir haben zu einfach die Gegentore bekommen." Holstein-Trainer Marcel Rapp

"Es ist sehr frustrierend. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht", sagte Rapp dem NDR. Im kommenden Spiel bei Hansa Rostock (0:3 beim 1. FC Magdeburg) am Ostersonntag müsse sein Team "viel mehr Zug nach vorne entwickeln".

Kiel kassiert nach Missverständnis das 0:1

In der ersten Viertelstunde hatte den Kielern vor allem eines gefehlt: Konzentration. Und zwar vorne wie hinten. Zunächst vergab Skrzybski leichtfertig die Top-Chance zur Führung. Nach einem schönen Steilpass strebte der Mittelfeldakteur - auch dank des Stolperns seines Gegenspielers - allein auf das Tor der Gäste zu. Doch der 30-Jährige traf den Ball nicht richtig und setzte ihn über das Gehäuse (3.).

Und hinten waren sich bald darauf gleich drei Holstein-Profis nicht einig, wer von ihnen die Kugel vor ihren Füßen denn nun aus der Gefahrenzone schlagen sollte. Frederik Jäkel bestrafte ihre Zögerlichkeit und schoss humorlos zum 1:0 für die Ostwestfalen ein (11.). Dass der Rückstand schnell nicht noch größer wurde, hatten die Schleswig-Holsteiner ihrem Keeper Robin Himmelmann zu verdanken. Dieser wehrte innerhalb weniger Minuten Schüsse des Bielefelder Angreifers Fabian Klos prächtig ab (14., 16.).

Bielefeld erhöht, doch Skrzybski bringt die "Störche" heran

Im 1:1-Duell mit Robin Hack hatte Himmelmann allerdings das Nachsehen. Dessen Flachschuss musste er zum 2:0 für die Gäste passieren lassen (29.). Die Antwort der "Störche", die ihre Angriffe zumeist über die linke Außenbahn mit dem Abnehmer Fabian Reese vortrugen, konnte sich aber sehen lassen. Lewis Holtby eroberte den Ball, lief noch einige Meter, passte dann klug zu Skrzybski, und der schob zum 1:2 ein (32.) - Kiel war wieder dran! Dank weiterer Himmelmann-Paraden (43., 44.) ging es mit dem 1:2 in die Pause.

Kiels "Joker" Fridjonsson trifft zum 2:3

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff gab es von Masaya Okugawa hohe technische Kunst zu sehen. Der Japaner düpierte auf der rechten Außenbahn mit feinen, flinken Bewegungen zunächst Alexander Mühling und Simon Lorenz, zog danach in den Strafraum und traf mit einem Flachschuss ins hintere Eck zum 3:1 für die Arminia (55.). Rapp brachte Holmbert Fridjonsson für Marco Komenda - und der isländische "Joker" stach sofort: Er köpfte eine Flanke von Reese zum 2:3 ein (67.).

Es reichte, bei allem Bemühen, nicht zu mehr. Nach einer Chance für Kwasi Okyere Wriedt (68.) dauerte es lange bis zur nächsten Gelegenheit. Die hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit dann erneut Wriedt. Der Angreifer nutzte die sehr gute Möglichkeit allerdings nicht, und so standen die Kieler wie schon im Heimspiel zuvor gegen Regensburg nach dem Abpfiff erneut mit leeren Händen da.

26.Spieltag, 02.04.2023 13:30 Uhr Holstein Kiel 2 Arm.Bielefeld 3 Tore: 0: 1 Jäkel (11.) 0: 2 Hack (29.) 1 :2 Skrzybski (32.) 1: 3 Okugawa (55.) 2 :3 Fridjonsson (67.)

Holstein Kiel: Himmelmann - T. Becker, Wahl, S. Lorenz, Komenda (66. Fridjonsson) - Erras - Sander, Mühling (46. Pichler / 57. Wriedt), Holtby (79. M. Schulz) - Skrzybski, Reese

Arm.Bielefeld: Fraisl - Klünter, Ramos, Jäkel, Oczipka - Consbruch (86. Lepinjica), Prietl, Rzatkowski (90.+2 Hüsing) - Okugawa, Hack (74. Corbeanu) - Klos (74. Serra)

Zuschauer: 12476



