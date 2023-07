Hansa Rostock sortiert Trio aus: Verhoek, Meißner und Thill sollen gehen Stand: 09.07.2023 12:24 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat drei Profis einen Abschied nahegelegt. Angreifer John Verhoek, Verteidiger Thomas Meißner und Mittelfeldspieler Sebastien Thill durften nicht mit ins neuntägige Trainingslager nach Neuruppin reisen.

Das teilten die Mecklenburger am Sonntagmittag mit. Das Trio wird ab sofort mit der zweiten Mannschaft trainieren, die in der vergangenen Spielzeit den Regionalliga-Aufstieg schaffte. "Nach der Analyse der vergangenen Saison und der Neuausrichtung auf verschiedenen Positionen mit der daraus resultierenden Konkurrenzsituation im Kader haben wir John, Sebastien und Thomas mitgeteilt, dass wir in der kommenden Saison nicht mit ihnen planen", erklärte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter.

"Jeder von ihnen hat nachvollziehbarerweise den Anspruch, auf dem Platz zu stehen und so oft wie möglich zu spielen. Daher haben wir alle drei vor dem Trainingslager für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Bis auf Weiteres haben sie natürlich die Möglichkeit, sich bei unserer U23 fit zu halten."

Verhoek-Degradierung überrascht

Insbesondere die Degradierung von Verhoek überrascht. Der 2019 vom MSV Duisburg zu den Hanseaten gewechselte Niederländer erzielte in der abgelaufenen Serie zwar nur zwei Treffer. In der Vorsaison hatte der 34-Jährige mit 17 Toren aber noch maßgeblich zum Klassenerhalt beigetragen. Auch in der Aufstiegsspielzeit 2020/2021 war der Routinier mit zwölf Treffern und sechs Vorlagen ein wichtiger Baustein zum Erfolg. Sein Kontrakt ist noch bis 2024 datiert.

Verteidiger Meißner - kam 2021 vom Puskás AFC aus Ungarn - spielte in der vergangenen Serie ebenso wie der Champions-League-erfahrene Mittelfeldmann Thill nur eine Nebenrolle. Auch sie sind jeweils noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit vertraglich an Hansa gebunden.

