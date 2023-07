Familientag: Hansa Rostock entschuldigt sich bei Fans Stand: 05.07.2023 11:18 Uhr Der Andrang beim Fan- und Familientag am Ostseestadion war so groß, dass es zu langen Wartezeiten kam. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock zeigt sich selbstkritisch.

Rund 8.000 Hansa-Fans kamen am Sonntag zum Ostseestadion, um sich auf die neue Saison einzustimmen. Sie konnten im Mannschaftsbus mitfahren, die Neuzugänge im Team von Alois Schwartz kennenlernen, für Autogramme der Profis anstehen.

Hansa Rostock: 8.000 Menschen beim Fan- und Familientag

Das war bei dem großen Andrang jedoch alles andere als leicht, gab der FC Hansa am Mittwoch zu. "Es kam an einigen Stellen zu erheblichen Warteschlangen, um an die begehrten Autogramme von Spielern und Trainern zu kommen und auch an den Ständen für Essen und Getränke war deutlich mehr los, als wir es im Vorfeld geplant haben", teilte der Verein mit.

Über das große Interesse freuten sich die Rostocker zwar, die langen Wartezeiten hätten aber auch für berechtigten Unmut gesorgt. "Dafür möchten wir uns an dieser Stelle in aller Form entschuldigen."

Club strebt Veränderungen an: "Asche auf unser Haupt"

Das teils kritische Feedback der Fans will der Verein für zukünftige Fan-Feste nutzen und Verbesserungen anstreben: "Asche auf unser Haupt, da müssen wir im kommenden Jahr einfach noch ein paar Veränderungen in der Detailplanung vornehmen, um diesen besonderen Tag für alle Hansa-Fans so angenehm und entspannt wie möglich zu machen."

Die Rostocker starten am 30. Juli gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison, eine Woche zuvor (22. Juli) kommt Europa-League-Sieger FC Sevilla für die Generalprobe ins Ostseestadion.

