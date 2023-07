Hüsing zurück bei Hansa Rostock: Aller guten Dinge sind drei Stand: 06.07.2023 15:44 Uhr In Rostock kennt sich Oliver Hüsing aus. Zum dritten Mal steht er beim FC Hansa unter Vertrag. Die Erwartungen an den Ex-Kapitän und Verteidiger sind bei dem Zweitliga-Club hoch.

Der Abwehrmann schloss sich nach 2015 und 2017 erneut den Ostseestädtern an und soll die Mannschaft in der kommenden Saison mit anführen. "Es ist nicht die Regel, wenn man zum dritten Mal zum selben Verein wechselt. Es fühlt sich sehr gut an. Fast so, als würde ich nach Hause kommen", sagt der 30-Jährige. Vorerst darf er bis 2025 die Heimatgefühle an der Küste genießen.

Hansa und Hüsing pflegen seit Jahren eine enge, fast freundschaftliche Beziehung, die selten geworden ist im schnelllebigen Profigeschäft. Das frühere Talent von Werder Bremen wechselte erstmals im Winter 2015 auf Leihbasis zu Hansa Rostock. Damals steckte der Drittligist sportlich und wirtschaftlich in der wohl schwersten Krise seiner Vereinsgeschichte und entging auch dank Hüsing am letzten Spieltag dem Absturz in die viertklassige Regionalliga.

Hüsing erhielt Spitznamen "Captain America"

Zwei Jahre später eiste Hansa den 1,93 Meter großen Verteidiger von Ferencváros Budapest los. In Rostock reifte Hüsing zum Führungsspieler, Kapitän und Publikumsliebling heran. Wegen seiner Führungsstärke und resoluten Defensivarbeit gaben die Fans ihm den Spitznamen "Captain America".

Nach seinem Wechsel 2019 zum 1. FC Heidenheim entwickelte sich Hüsing zum gestandenen Zweitliga-Profi. In der vergangenen Saison schloss sich der Abwehrspieler Arminia Bielefeld an. Beim Bundesliga-Absteiger erlebte er das bitterste Jahr seiner Laufbahn. Statt sich in der Zweite Liga zu etablieren, wurde er mit dem DSC in die Dritte Liga durchgereicht.

"Der Abstieg steckte mir lange in den Klamotten. Es war von Anfang bis Ende ein schwieriges Jahr, in dem wir die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Das fühlt sich schlecht an", sagt Hüsing. "Arminia ist ein toller Club. Deswegen ist es sehr schade, dass der Verein abgestiegen ist."

"Starte Kapitel mit ganz viel positiver Energie." Hansa-Rückkehrer Oliver Hüsing

Jetzt wagt der gebürtige Bührener bei seiner alten neuen Liebe einen Neuanfang. "Es ist wichtig, einen klaren Cut zu machen und den Blick nach vorn zu richten. Ich starte ein neues Kapitel mit ganz viel positiver Energie", betont der Routinier. Bei Hansa soll der erfahrene Innenverteidiger an seine früheren Leistungen anknüpfen und die Rolle des Abwehrchefs übernehmen.

"Oliver passt physisch und charakterlich perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir haben nach einem erfahrenen und zuverlässigen Defensiv-Akteur gesucht, der unserer Abwehr weitere Stabilität und Qualität verleihen soll", sagte Hansa-Sportchef Kristian Walter nach der erfolgreichen Rückholaktion über Hüsing: "Oliver ist ein extrem führungsstarker Innenverteidiger mit einem sehr guten Zweikampfverhalten und starkem Kopfballspiel."

"Bin direkt in die Ostsee gesprungen." Oliver Hüsing

Ob Hüsing die hohen Erwartungen bei Hansa auch in der Zweiten Liga erfüllen kann? Der Spieler gibt sich zurückhaltend: "Ich möchte erst mal ankommen und die Mannschaft kennenlernen. Es geht darum, sich gut zu integrieren, eine gute Gemeinschaft zu bilden und gesund durch die Vorbereitung zu kommen. Alles andere wird sich ergeben."

Lange Zeit, um sich an die Umgebung zu gewöhnen, benötigt der Rückkehrer jedenfalls nicht. "Als ich im Hotel ankam, habe ich die Sachen in die Ecke geschmissen und bin direkt in die Ostsee gesprungen. Das sind positive Gefühle, die man nicht vergisst."

