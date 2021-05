Hansa Rostock plant gegen VfB Lübeck mit Fans im Stadion Stand: 15.05.2021 11:05 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock könnte im letzten Heimspiel der Saison am Pfingstsonnabend gegen den VfB Lübeck (live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) wieder vor Zuschauern spielen. Entsprechende Bemühungen bestätigte auf NDR Anfrage ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Bis zu 7.500 Fans könnten demnach am 22. Mai (13.30 Uhr) ins Ostseestadion kommen, jeder Besucher müsste sich vorher einem Corona-Test unterziehen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen unterstützt den Vorstoß des Vereins: "Wenn Hansa aufsteigt, wird gefeiert. Wir haben nun die Wahl: Wollen wir viele kleine, diffuse Partys oder eine große mit klaren Regeln? Ich bin für die große Feier im Stadion. Die bedeutet deutlich weniger Risiko", sagte Madsen der "Ostsee-Zeitung".

Auch die Polizei und das Gesundheitsamt kämen zu dieser Einschätzung, so der Politiker. Eine Entscheidung darüber muss nun die Landesregierung in Schwerin treffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag in Rostock bei 49,7.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Schafft Hansa Rostock die Rückkehr in die Zweite Liga? Das Restprogramm der Drittliga-Spitzenteams auf einen Blick. mehr

Hansa spielt heute (ab 14 Uhr im Livecenter auf NDR.de) bei der SpVgg Unterhaching und will Aufstiegsrang zwei in der Dritten Liga festigen. Die Mecklenburger könnten sogar bereits am Sonntag als Aufsteiger feststehen. Dazu muss das Team von Trainer Jens Härtel beim Tabellenletzten gewinnen und die beiden Mitrivalen FC Ingolstadt am Sonnabend beim MSV Duisburg sowie der TSV 1860 München am Sonntag daheim gegen Bayern München II müssen jeweils unentschieden spielen oder verlieren.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.05.2021 | 22:50 Uhr