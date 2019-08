Stand: 29.08.2019 10:47 Uhr

Platzt bei Hansa gegen Münster der Knoten?

Ein Sieg aus sechs Partien ist wahrlich keine Bilanz, mit der Fußball-Drittligist Hansa Rostock zufrieden sein kann. Zumal die Punktausbeute auch den Leistungen der Mannschaft von Trainer Jens Härtel entspricht. Vollkommen überzeugen konnte Hansa bislang in keiner Partie, doch das soll sich am Sonnabend (14 Uhr) gegen Preußen Münster ändern. Der NDR überträgt die Partie live im TV und im Livestream.

Härtel: "Mannschaft hat gezeigt, was sie kann"

Hoffnung macht den Mecklenburgern die starke zweite Hälfte beim 2:2 in Ingolstadt am vergangenen Spieltag. Rostock spielte selbstbewusst, zielstrebig, schnell und hatte den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. "Die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann. Wenn wir so spielen, sind wir in der Lage, jeder Mannschaft in der Liga Probleme zu bereiten", blickte Härtel zurück und nach vorne.

Omladic kommt aus Fürth

Vor der Partie gegen Münster war Hansa noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Vom Zweitligisten Greuther Fürth wurde am Donnerstag Offensivmann Nic Omladic verpflichtet. Dass der 30 Jahre alte Slowene bereits am Sonnabend in der Startelf zum Einsatz kommt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Neuzugang Atilgan in der Startelf?

Erstmals könnte hingegen am Wochenende Osman Atilgan von Beginn an auflaufen. Der Flügelstürmer, Spitzname "Ossi", wurde von Zweitligist Dynamo Dresden ausgeliehen und wird wohl sein Debüt für Hansa feiern. "Der Junge bringt alles mit, was wir gesucht haben", lobte Härtel seinen Neuzugang. Auch Sven Sonnenberg, der in Ingolstadt den Elfmeter in der Nachspielzeit verursachte und sich bei dieser Aktion verletzte, ist einsatzbereit. Er verbrachte zwar eine Nacht im Krankenhaus, konnte aber bereits am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren.

