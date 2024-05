SV Todesfelde und Werder Bremen II steigen in die Regionalliga auf Stand: 29.05.2024 22:12 Uhr Der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und Werder Bremen II spielen in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga. Durch das 5:3 (2:3) der Todesfelder am Mittwochabend bei Altona 93 ist schon vor dem letzten Spieltag alles klar.

Die abschließende Partie der Dreiergruppe - Todesfelde gegen Werder II am kommenden Sonntag (15 Uhr) - hat damit nur noch statistischen Wert. Nach der zweiten Niederlage von Altona 93 ist klar, dass die Hamburger in der Oberliga bleiben.

Dem Meister der Oberliga Schleswig-Holstein gelang am Mittwochabend eine furiose Aufholjagd. Zur Pause hatte Todesfelde noch mit 2:3 zurückgelegen, doch im zweiten Abschnitt drehten sie vor 4.100 Zuschauern auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn die Partie zu ihren Gunsten.

Todesfelde nach Wiederbeginn furios

Stürmer Marco Pajonk erzielte in der 57. Minute nicht nur den 3:3-Ausgleich, der 32-Jährige sorgte zehn Minuten später per Kopfball auch für die 4:3-Führung. Julius Kliti machte mit dem 5:3 in der 87. Minute den Aufstieg des SV Todesfelde perfekt - und in dem Zuge auch den von Werder II.

Weitere Informationen Landespokal: Greifswald, Phönix Lübeck, Teutonia und Hildesheim triumphieren Die Regionalligisten und der Oberligist aus Niedersachsen sind Landespokalsieger und für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.05.2024 | 23:03 Uhr