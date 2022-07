Hansa Rostock: Malone vor emotionalem Gastspiel in Lübeck Stand: 28.07.2022 14:51 Uhr Ryan Malone hat einst mit seinen weiten Einwürfen die Fans des VfB Lübeck begeistert. Am Sonnabend kehrt er zum DFB-Pokalspiels als Profi des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock an die Lohmühle zurück - für 90 Minuten oder mehr.

von Christian Görtzen

Am Ablauf hat sich nichts verändert: Acht Schritte Anlauf sind es weiterhin. Doch die Reaktion des Publikums an der Lübecker Lohmühle wird im DFB-Pokalspiel gegen Hansa Rostock an diesem Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) eine ganz andere sein als noch vor knapp anderthalb Jahren, zu Drittliga-Zeiten. Damals rieben sich die Fans des VfB Lübeck die Hände und lächelten erwartungsfroh, wenn ihr amerikanischer Verteidiger Malone beherzt nach dem Ball griff und sich für einen Einwurf bereit machte.

Im Pokalspiel der viertklassigen Travestädter gegen den Zweitligisten Rostock wird es ganz anders sein. Es wird in jenen Momenten reihenweise bange Blicke der VfB-Fans geben: Wozu führt es, wenn der ehemalige Publikumsliebling Malone die Kugel so hart in den Lübecker Strafraum wirft, dass sie noch in 40 Metern auf Kopfhöhe eine bemerkenswerte Schärfe besitzt?

Großes Lob von Hansa-Trainer Härtel

Diese über Jahre hinweg antrainierte Fähigkeit hat kräftig dazu beigetragen, dass sich nach der Saison 2020/2021 die Wege des VfB und seines Spielers trennten. Für den Club ging es runter in die Regionalliga Nord, für Malone eine Spielklasse rauf: Er wechselte zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger Rostock, zu Chefcoach Jens Härtel, der schon in der Serie 2015/2016 beim 1. FC Magdeburg sein Trainer gewesen war.

Der 53-Jährige hält große Stücke auf seinen Abwehrspieler: "Ryan ist in Rostock richtig angekommen. Seine Einwürfe sind eine Waffe, sein Alleinstellungsmerkmal. Und er wirft sich in jeden Zweikampf", lobte Härtel. "Und seine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen."

Malone voller Vorfreude auf das Wiedersehen

Malone nahm die warmen Worte seines Coaches lächelnd zur Kenntnis. "Rostock ist eine zweite Heimat für mich. Es war immer mein Traum, in der Zweiten Liga zu spielen." Und als hätte es bei diesem guten persönlichen Vorankommen noch eines weiteren emotionalen Zuschlages bedurft, gab es Ende Mai dann auch noch dieses Los: VfB Lübeck! Ein Wiedersehen mit vielen Freunden.

"Ich freue mich sehr auf das Spiel, auch wenn es ein komisches Gefühl sein wird, an der Lohmühle zu spielen", sagte Malone. Die vielen Erinnerungen. Und mit einigen VfB-Spielern sei er ja auch noch in Kontakt, unter anderem mit Kapitän Tommy Grupe, dem gebürtigen Rostocker und ehemaligen Hansa-Profi. "Wir freuen uns darauf, gegeneinander zu spielen", so Malone.

Härtel warnt vor Außenseiter Lübeck

Sein Coach fasste den Blick weiter - und ist ebenfalls voller Vorfreude auf das Ostsee-Duell. "Es wird eine fesselnde Atmosphäre sein. Der VfB Lübeck hat richtig gute, erfahrene Kicker und ist Top-Favorit auf den Aufstieg in seiner Liga. Wir sollten gewarnt sein, müssen von vornherein Vollgas geben", sagte Härtel.

Aber vielleicht sorgt ja schon eine Situation weit ab vom Tor der Gastgeber dafür, die Lautstärke im Stadion an der Lohmühle zu dämpfen. Wenn einer, den sie dort sehr gut kennen, sich den Ball schnappt und für einen Einwurf Anlauf nimmt. Acht Schritte.

