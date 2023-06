Hansa Rostock: Kristian Walter wird neuer Sportdirektor Stand: 05.06.2023 12:17 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden. Kristian Walter, zuletzt beim Drittligisten Dynamo Dresden tätig, erhält an der Ostsee einen Zweijahresvertrag.

Bei den Sachsen hatte Walter seit 2012 als Chefscout und Kaderplaner gearbeitet, fungierte zwischenzeitlich auch als Sportdirektor und Interimsgeschäftsführer. In Rostock folgt er auf Martin Pieckenhagen, der Mitte April beurlaubt worden war.

"Durch seine langjährige Tätigkeit in Dresden, wo er zeitweise auch in Hauptverantwortung stand, bringt er nicht nur gute Vorrausetzungen und Erfahrungen mit, sondern kennt die Arbeit bei einem Traditionsverein in einem enorm emotionalen Umfeld mit hohen Erwartungen", sagte Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien.

Walter: Hansa hat "enorme Strahlkraft"

"Hansa Rostock war für mich schon immer ein Verein mit einer enormen Strahlkraft, der für Tradition und Emotionen und damit auch eine hohe Erwartungshaltung von außen und innen steht", erklärte der 38-Jährige, der aktuell den DFL-Lehrgang "Management im Profifußball" absolviert.

Zu Walters Aufgabengebieten in Rostock zählen neben der Kaderplanung, der Leitung der Scouting-Abteilung sowie des Trainer- und Funktionsteams der Profis auch das ab der kommenden Saison in der Regionalliga spielende U23-Team des FC Hansa, das künftig in die Prozesse und Abläufe der Profi-Abteilung eingebunden wird.

