Hansa Rostock: Manager Pieckenhagen beurlaubt - Wer wird Nachfolger? Stand: 11.04.2023 09:41 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich am Ostermontag von Sportvorstand Martin Pieckenhagen getrennt. Das gab der Club in einer Pressemitteilung bekannt. Einige Nachfolger werden bereits gehandelt.

Der 51-Jährige, dessen Vertrag noch bis Ende Dezember 2023 läuft, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die vorläufige Leitung des sportlichen Bereichs bei Hansa Rostock übernehmen laut Verein bis auf Weiteres der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und Kaderplaner Kevin Meinhardt. Die Neubesetzung solle zeitnah und in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat vorangetrieben werden.

"Nach fortlaufender Beurteilung und Analyse der laufenden Saison wurde deutlich, dass die Entwicklung des sportlichen Bereichs leider deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist", erklärte Aufsichtsratschef Rainer Lemmer und fügte hinzu: "Daher sahen wir uns gezwungen zu reagieren und planen die neue Saison - unabhängig der Ligazugehörigkeit - mit einer personellen Neuausrichtung."

Hansa hatte zuletzt in Alois Schwartz den dritten Coach in dieser Saison angestellt. Vor allem der Wechsel von Aufstiegstrainer Jens Härtel zu Patrick Glöckner im vergangenen November hatte Pieckenhagen massive Kritik der Fans eingebracht.

Kreuzer und Pelzer als Nachfolger gehandelt

Als möglichen Nachfolger brachten die "Ostsee-Zeitung" und die "Bild"-Zeitung bereits Oliver Kreuzer ins Gespräch. Der 57-Jährige musste Anfang April bei Liga-Konkurrenten Karlsruher SC als Sport-Geschäftsführer gehen. Kreuzer kennt Hansa-Trainer Schwartz aus der gemeinsamen Zeit beim KSC (August 2017 - Februar 2020).

Laut "Bild" könnte aber auch der frühere Rostocker Spieler Sebastian Pelzer infrage kommen. Der 42-Jährige ist seit Ende 2019 Technischer Direktor bei Chicago Fire FC in der Major League Soccer (MLS). Er hat noch starke familiäre Bindung nach Rostock.

Aufstieg, Klassenerhalt und Absturz unter Pieckenhagen

Als Pelzer 2010 bei Hansa als Spieler anheuerte, war Pieckenhagen, der von 1996 bis 2001 an der Ostsee das Tor hütete, längst weg. Im Januar 2019 hatte "Piecke" dann das Amt des Sportvorstandes übernommen. Nachdem unter seiner Leitung nach neun Jahren Drittklassigkeit in der Saison 2020/2021 der Aufstieg in die Zweite Liga gelang, folgte 2021/2022 der Klassenerhalt auf Tabellenplatz 13.

Mittlerweile warten die Mecklenburger allerdings seit sieben Partien auf einen Erfolg und stehen derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang. Am Wochenende unterlagen die Rostocker gegen Holstein Kiel mit 2:3 (1:2) und blieben auch im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Schwartz ohne Punkt.

