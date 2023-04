Hannover 96 macht mit Sieg gegen Nürnberg die 40 Punkte voll Stand: 29.04.2023 22:32 Uhr Hannover 96 hat sein Zweitliga-Heimspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0 (1:0) gewonnen. Mit dem zweiten Dreier hintereinander kletterten die "Roten" zumindest vorerst in die obere Tabellenhälfte.

von Florian Neuhauss

Rechnerisch ist der Verbleib in Liga zwei zwar immer noch nicht sicher. Bei aktuell elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang - am Sonntag könnte Jahn Regensburg wieder auf neun verkürzen - zweifelt aber niemand mehr. Auch wenn 40 Punkte zum Beispiel 2018 nicht zum direkten Klassenerhalt reichten, dürfte in dieser Saison nichts mehr anbrennen.

"Ich glaube, viel zu meckern, gibt es da nicht." 96-Abwehrchef Julian Börner

Für Trainer Stefan Leitl, dem Geschäftsführer Martin Kind zuletzt das Vertrauen für die kommende Saison ausgesprochen hatte, dürften die kommenden Partien in Karlsruhe, gegen Darmstadt, in Düsseldorf und gegen Kiel sicher wertvolle Erkenntnisse bringen. Einige Profis spielen nach dem enttäuschenden Start in die Rückrunde auch um ihre Zukunft am Maschsee.

Nürnberg besser im Spiel, aber Hannover trifft

Hannover hatte nach dem Sieg in Bielefeld (3:1) zuletzt erst mal durchatmen können. Nürnberg ließ den "Roten" allerdings von Beginn an keine Zeit, sich auszuruhen. Keine vier Minuten waren gespielt, da musste Torhüter Ron-Robert Zieler in höchster Not gegen Lino Tempelmann parieren. Eine Minute später köpfte Felix Lohkemper bei einer Großchance am Tor der Hausherren vorbei.

Die beste Möglichkeit hatte kurz darauf allerdings 96-Stürmer Maximilian Beier. Die Leihgabe aus Hoffenheim trat frei vor dem Tor am Ball vorbei (8.). Drei Zeigerumdrehungen später verpasste Beier zudem eine Hereingabe knapp. Aber: 96 war nun drin im Spiel.

Nürnberg machte insgesamt zwar den besseren Eindruck. Die Hannoveraner hatten jedoch das bessere Ende der ersten Hälfte für sich: Louis Schaub scheiterte mit seinem Abschluss noch am Pfosten (36.). Nach einer Freistoß-Flanke von Jannik Dehm köpfte Julian Börner dann zum 1:0 ein (43.). Freuen konnte sich der Routinier, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, gleich doppelt. Einmal unmittelbar nach dem Tor - und dann noch mal, als der Treffer der Abseitsüberprüfung durch den Videoassistenten standgehalten hatte.

Köhn und Beier machen für 96 alles klar

Keinerlei Zweifel gab es am 2:0. Derrick Köhn zeigte einmal mehr seine Spitzen-Schusstechnik und platzierte den Ball vom Sechzehner sehenswert genau im Eck (49.). Es war bereits der fünfte Saisontreffer für den Linksverteidiger. Eine schnelle Antwort fanden die Nürnberger nicht. Trainer Dieter Hecking setzte auf einen Wechsel (58.): Zehn-Tore-Mann Kwadwo Duah sollte es richten. Aber Hannover ließ sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Ganz im Gegenteil: Beier legte in der 70. Minute noch das 3:0 nach.

Und damit nicht genug, in der Nachspielzeit traf auch noch Havard Nielsen (90.+3). Aber der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Der Sieg fiel aber auch so schon eher ein Tor zu hoch aus.

30.Spieltag, 29.04.2023 20:30 Uhr Hannover 96 3 1.FC Nürnberg 0 Tore: 1 :0 Börner (43.) 2 :0 Köhn (49.) 3 :0 Beier (70.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm, Besuschkow, F. Kunze (88. Leopold), Köhn (88. Celebi) - Schaub (71. S. Ernst) - Beier (82. Foti), Teuchert (72. Nielsen)

1.FC Nürnberg: Vindahl Jensen - Valentini, C. Schindler, J. Horn, Brown - Tempelmann, Flick (68. Geis), Goller (58. Duah), Möller Daehli, Schleimer (68. Köpke) - Lohkemper

Zuschauer: 28500



