Stand: 30.09.2019 09:10 Uhr

Hannover 96: Platzt der Heim-Knoten gegen Nürnberg?

Sieben Spiele, nur zwei Siege und magere acht Punkte - Hannover 96 liegt in der zweiten Fußball-Bundesliga bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Auch Trainer Mirko Slomka gibt sich Woche für Woche selbstkritisch ("Das ist deutlich zu wenig"), hat aber Hoffnung, wenn es um das große Ganze geht - die Rückkehr in die Erste Liga. "Ich schreibe das Thema Aufstieg noch nicht ab", sagte der 52-Jährige vor dem Absteigerduell gegen den 1. FC Nürnberg heute (20.30 Uhr/im NDR Livecenter). "Stuttgart und der HSV haben beide beeindruckende Teams, sie haben aber noch keine Krisensituation gehabt, die in einer Saison immer kommen", so der 96-Coach mit Blick auf die aktuellen Spitzenteams der Liga.

Slomka: "Müssen gesamtes Potenzial aktivieren" NDR Info - 29.09.2019 16:25 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Vom Ziel Wiederaufstieg ist Zweitligist Hannover 96 ein gutes Stück entfernt. Am Montag empfangen die "Roten" den 1. FC Nürnberg. 96-Coach Mirko Slomka hofft auf den ersten Heimsieg.







Sieg in Kiel soll Rückenwind geben

Die Niedersachsen haben bereits einen deutlichen Rückstand auf den Nordrivalen und die Schwaben. Auffällig ist die Heimschwäche, im eigenen Stadion tun sich die 96er erstaunlich schwer und sind daheim in dieser Saison noch ohne Sieg. "Wir wissen, dass wir zu Hause punkten müssen", sagte Slomka. Immerhin gelang Hannover am vergangenen Wochenende ein wichtiger Erfolg im Nordduell bei Holstein Kiel. "Diesen Rückenwind wollen wir natürlich mitnehmen", so der 96-Coach.

Slomka: "Potenzial noch nicht abgerufen"

Planen kann Hannover gegen den "Club" mit Stürmer Cedric Teuchert, dessen Oberschenkelprobleme aus dem Testspiel unter der Woche gegen den Regionalligisten TSV Havelse (6:1) wieder abgeklungen sind. Verzichten müssen die Niedersachsen dagegen auf den Brasilianer Felipe, der mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Josip Elez und Emil Hansson. Slomka forderte von seiner Mannschaft, die sich am Donnerstag fast geschlossen den Sieg von Hannovers Handballern gegen Flensburg anschaute, mehr Konstanz. "Wir haben noch nicht das gesamte Potenzial der Mannschaft und jedes Einzelnen aktiviert."

