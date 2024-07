HSV verpflichtet Tschechen Adam Karabec von Sparta Prag Stand: 04.07.2024 19:15 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hat Offensiv-Talent Adam Karabec ausgeliehen. Der 21-Jährige kommt vom tschechischen Meister und Pokalsieger Sparta Prag, wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten.

Trotz seines Alters hat der Mittelfeldspieler schon reichlich Erfahrungen gesammelt. Mit 16 gab der U21-Nationalspieler bereits sein Profi-Debüt. "Mit Adam bekommen wir einen Spieler mit einem sehr spannenden Profil", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa. "Dank seiner spielerischen Qualität, seiner Kreativität und seines starken linken Fußes ist er jederzeit in der Lage, für Gefahr zu sorgen."

Karabec selbst, der nach Medizincheck und Vertragsunterschrift direkt ins Trainingslager der "Rothosen" ins niedersächsische Schneverdingen reiste, freut sich über den Transfer: "Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen und hoffentlich auch einige Tore zu schießen."

Zweiter HSV-Neuzugang nach Elfadli

Am Donnerstag hatten die Hamburger in Mittelfeldspieler Daniel Elfadli ihren ersten Transfer für die neue Spielzeit, die am 2. August mit einem Auswärtsspiel bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln startet, bekanntgegeben. Zudem verkündete der Club, dass die Leihe von Verteidiger Dennis Hadzikadunic verlängert wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga