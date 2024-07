HSV startet in die Vorbereitung - mit Neuzugang Elfadli und Hadzikadunic Stand: 01.07.2024 12:16 Uhr Fußball-Zweitligist HSV startet heute offiziell in die Saisonvorbereitung - aufgrund der Fußball-EM allerdings nicht in Hamburg, sondern im niedersächsischen Schneverdingen. Mit Daniel Elfadli wurde pünktlich zum Auftakt die erste Neuverpflichtung verkündet.

Herr im eigenen Hause ist der HSV aufgrund der Europameisterschaft in Deutschland gerade nicht. Das führt unter anderem dazu, dass der Club seine ersten Einheiten in Vorbereitung auf die siebte Spielzeit in der 2. Liga nicht auf den Plätzen am Volksparkstadion durchführen kann, sondern ein Trainingslager in der Lüneburger Heide beziehen muss. Am kommenden Freitag steht mit einem Viertelfinale noch ein EM-Spiel im HSV-Stadion an.

Weitere Informationen EM 2024 in Hamburg: Alle Infos zu Spielen, Gruppen und Stadion Während der Euro 2024 finden in der Hansestadt fünf Partien statt. Hier die wichtigsten Informationen zur EM in Hamburg. mehr

Immerhin aber dürfen die Hamburger ihre Arena offenbar noch zur Begrüßung neuer Spieler nutzen. In blauer Trainingsjacke präsentierte sich Elfadli, der erste Neuzugang der Spielzeit, in den Räumen des Stadions. Die bislang letzten Videoaufnahmen vom bisherigen Profi des 1. FC Magdeburg im Volkspark hatten ihn beim Verlassen des Innenraums gezeigt, nachdem er bei der Partie in der Hinrunde der vergangenen Saison (2:0 für den HSV) in der zweiten Hälfte die Rote Karte gesehen hatte.

Elfadli im zweiten Anlauf zum HSV

Der Anlass also ist ein durchaus erfreulicherer aus Elfadlis Sicht. Denn im zweiten Anlauf hat es nun geklappt mit dem 27-Jährigen und den Hamburgern. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die "Rothosen" um die Dienste des im baden-württembergischen Leonberg geborenen Nationalspieler Libyens bemüht, konnten sich allerdings mit Ligakonkurrent Magdeburg nicht auf eine Ablöse verständigen.

Mit nur noch einem Jahr Restlaufzeit seines Vertrages in Magdeburg hatten sich die Vorzeichen in diesem Sommer geändert - und der HSV schlug zu. "Ich hätte es mir letztes Jahr schon gewünscht, doch wir haben den Kontakt nie abreißen lassen und umso glücklicher bin ich, jetzt hier beim HSV zu sein und gleich loslegen zu können", sagte Elfadli.

Zumal sich in Hamburg sportlich die Gemengelage verändert hat: War Elfadli vergangenes Jahr vor allem als Backup für Jonas Meffert vorgesehen, ist seit dem Trainerwechsel von Tim Walter zu Steffen Baumgart eine Doppelsechs im Mittelfeld eine denkbare Variante. Der 27-Jährige könnte im HSV-Dress also nicht nur anstelle von, sondern auch mit Meffert auflaufen. Claus Costa, Direktor Profifußball, sagte: "Daniel verfügt über ein gutes Tempo, Zweikampfstärke sowie taktisches Verständnis und erweitert durch seine Vielseitigkeit die Flexibilität in unserer Defensive."

Siebter Anlauf für die Bundesliga-Rückkehr

Der Mittelfeldspieler, der in der zurückliegenden Saison für den FCM auch in der Abwehr auflief, ist beim einwöchigen Camp in Schneverdingen direkt mit dabei. Dort startet der HSV den siebten Anlauf für eine Bundesliga-Rückkehr. Zweimal täglich solle trainiert werden, gab der Club auf seiner Homepage bekannt, am Sonnabend (6. Juli, 14 Uhr) gibt es bei Landesligist TuS Neetze zudem ein Testspiel.

Weitere Informationen Testspiele und Termine: So planen HSV, Hannover 96 und Braunschweig Durch Auf- und Abstiege gibt es in der kommenden Saison nur noch drei norddeutsche Zweitligisten. Die Sommerfahrpläne in der Übersicht. mehr

Nach den Leistungstests am vergangenen Wochenende am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) beginnt der HSV seine Vorbereitung nun also so richtig. 27 Spieler hat Trainer Baumgart mit dabei. Matheo Raab, Daniel Heuer Fernandes, Tom Mickel und Hannes Hermann bilden das Torwart-Quartett. Rückkehrer Marko Johansson - zuletzt an Hansa Rostock verliehen - wird in Hamburg bleiben und bei der U21 trainieren.

Hadzikadunic-Leihe um ein Jahr verlängert

Jonas David, der ebenfalls an die Mecklenburger ausgeliehen war, und Valon Zumberi - zuletzt beim FC Schaffhausen in der Schweiz - sind hingegen in Schneverdingen mit dabei. Ebenso wie Dennis Hadzikadunic. Wie die Hamburger am Montag offiziell machten, wird die Leihe des Innenverteidigers vom russischen Erstligisten FK Rostow um ein weiteres Jahr verlängert. Ursprünglich war das Leihgeschäft am 30. Juni ausgelaufen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine aber ermöglicht eine weitere kostenfreie Leihe.

Der 25-Jährige habe sich "vor allem in der Rückrunde unter Steffen Baumgart immer besser auf dem Platz zurechtgefunden und konstant stabile Leistungen abgerufen", sagte Costa: "Daran möchte Dennis in der neuen Spielzeit anknüpfen und zukünftig noch mehr Verantwortung übernehmen."

Zu den 23 Feldspielern in Schneverdingen gehören mit Otto Stange, Bilal Yalcinkaya, Fabio Balde und Omar Sillah auch vier Spieler aus dem Nachwuchs der "Rothosen". Lediglich Rechtsverteidiger William Mikelbrencis ist noch im verlängerten Urlaub, da er bis Mitte Juni mit der französischen U20-Nationalmannschaft im Einsatz war.

Kommt Karabec als Benes-Ersatz?

Der 20-Jährige könnte in den kommenden Tagen einen gleichaltrigen Teamkollegen bekommen. Der HSV ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge am offensiven Mittelfeldspieler Adam Karabec von Sparta Prag interessiert. Der Tscheche könnte mit einer Kaufoption zunächst ausgeliehen werden - als Ersatz für den zu Union Berlin abgewanderten Laszlo Benes. Und auch er würde mit Sicherheit im Volksparkstadion eine Begrüßung bekommen. Trotz EM.

Weitere Informationen Offiziell: Benes wechselt vom HSV zu Union Berlin Laszlo Benes hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 laufenden Vertrag bei den Hanseaten genutzt. Die Hamburger verlieren damit ihren Topscorer. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.07.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga