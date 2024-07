HSV eröffnet neue Zweitliga-Saison mit Topspiel beim 1. FC Köln Stand: 04.07.2024 10:08 Uhr Die neue Saison in der 2. Liga beginnt mit dem Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagmorgen rund zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne mit.

Mit dem Freitagabend-Spiel am 2. August (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei den "Geißböcken" starten die Hamburger in ihre siebte Zweitliga-Serie. Für HSV-Coach Steffen Baumgart ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 52-Jährige war von Mitte 2021 bis Ende 2023 Trainer der Kölner. Auch Verteidiger Noah Katterbach hat eine Kölner Vergangenheit.

Für genug Brisanz ist im Auftaktspiel also gesorgt. Spannend ist zudem die Frage, welche Qualität der "Effzeh" nach dem Abstieg, dem damit einhergehenden Verlust einiger Leistungsträger sowie dem Trainerwechsel von Timo Schultz zu Gerhard Struber haben wird.

