HSV überragt alle - Das Daten-Zwischenzeugnis der Zweiten Liga

Stand: 22.09.2022 08:15 Uhr

Nach neun Spieltagen führt der Hamburger SV die Tabelle in der Zweiten Liga an. Wie in der vergangenen Saison ist Robert Glatzel der Top-Torjäger. Doch wie der Datencheck zeigt, ist der Kader breiter aufgestellt - der HSV stellt aktuell die beste Mannschaft der Liga.