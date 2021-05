HSV trennt sich von Trainer Thioune - Hrubesch übernimmt Stand: 03.05.2021 09:50 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Trainer Daniel Thioune mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bis Saisonende übernimmt Horst Hrubesch das Training.

Vorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel informierten die Mannschaft am Montagmorgen über die Entscheidungen. Um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz, ab 15 Uhr findet die erste Trainingseinheit unter der Regie der Club-Legende Hrubesch statt. "Wir müssen alles daran setzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder geradezurücken. Dabei erwarte ich, dass unser gesamter Kader inklusive Trainer, Staff und Spieler alle Kräfte und alle Konzentration für die letzten drei Ligaspiele bündelt. Da nehme ich auch angeschlagene oder verletzte Spieler nicht aus", erklärte der 70-Jährige.

Nur 16 Punkte in der Rückrunde

Mit der Trennung von Thioune, der erst im vergangenen Sommer vom VfL Osnabrück an die Elbe wechselte und dessen Vertrag bis 2022 datiert war, zogen die Hanseaten die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Der HSV, der als Herbstmeister in die Rückrunde gestartet war, holte dort bislang nur 16 Punkte aus 14 Spielen. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien in Folge droht die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga im dritten Jahr hintereinander verpasst zu werden. Die Hamburger sind aktuell zwar Tabellendritter, haben aber bereits fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei. Zudem kann Holstein Kiel am Dienstag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit einem Sieg gegen den SV Sandhausen vorbeiziehen und hat zudem noch zwei weitere Nachholspiele in der Hinterhand.

"Ich brauche keine Kennenlernphase"

Hrubesch berichtete von "vielen internen Gesprächen" am Wochenende: "Und irgendwann haben wir dann auch über Traineralternativen gesprochen. Bei nur drei oder maximal fünf verbleibenden Spielen machen andere Lösungen nicht viel Sinn. Ich brauche keine Kennenlernphase."

Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt. Sie verfügt über eine andere Qualität, die wir jetzt in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen müssen. HSV-Interimscoach Horst Hrubesch

Seine neue Aufgabe will Hrubesch "pragmatisch" angehen: "Zunächst einmal geht es darum, die Köpfe der Spieler freizubekommen. Ich werde viele Gespräche führen, reinhören und versuchen, ein paar Akzente zu setzen", sagte der 70-Jährige, der betonte, nur für die letzten Saisonspiele HSV-Trainer zu sein: "Danach kehre ich wieder auf meinen Posten im Nachwuchsleistungszentrum zurück."

