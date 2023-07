HSV leiht Van der Brempt von Salzburg aus Stand: 18.07.2023 20:14 Uhr Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Ignace Van der Brempt vom österreichischen Meister RB Salzburg ausgeliehen. Damit sorgt der Nordclub für mehr Konkurrenz in der Abwehr.

Wie der HSV am Dienstagabend mitteilte, kommt der Rechtsverteidiger für eine Saison nach Hamburg. Der Belgier wechselte im Januar 2022 vom FC Brügge nach Salzburg und absolvierte seitdem 24 Spiele für RB.

"Ignace passt mit seinem Spielerprofil optimal in unsere Planungen: Er hat in den vergangenen Jahren in Spitzenteams gespielt, ist daher ständigen Erfolgs- und Leistungsdruck gewohnt", sagte Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt." Der 21-Jährige lief bislang sechsmal in der Champions League und dreimal in der Europa League auf.

Konkurrenzkampf auf Position Rechtsaußen erhöht

Van der Brempt ist nach Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld), Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig) und Levin Öztunali (Union Berlin) der vierte Sommerzugang bei den Hamburgern, die in der neuen Serie im sechsten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga schaffen wollen.

Beim HSV könnte Van der Brempt die rechte Abwehrposition besetzen und damit den Druck auf die bisherigen Rechtsaußen Moritz Heyer und William Mikelbrencis erhöhen. Am Mittwoch soll der Belgier erstmals mit auf dem Platz stehen und am Freitag die Reise nach Schottland mitmachen, wo der HSV am Sonnabend (15 Uhr) gegen die Glasgow Rangers antritt.

Elfadli: Einigung mit Magdeburg steht weiter aus

Konkurrenzkampf wünschen sich die Hanseaten weiterhin im defensiven Mittelfeld für Jonas Meffert. Seit Wochen buhlen die Hamburger um den Wunschkandidaten Daniel Elfadli von Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg. Der 26-Jährige soll als Backup für Jonas Meffert kommen. Doch bislang wurden sich die Magdeburger mit dem HSV nicht einig.

