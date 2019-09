Stand: 28.09.2019 15:00 Uhr

HSV holt Punkt bei Angstgegner Regensburg von Martin Schneider, NDR.de

Dritter Anlauf, und wieder kein Sieg: Der Hamburger SV hat am Sonnabend in der zweiten Fußball-Bundesliga bei Angstgegner Jahn Regensburg 2:2 (0:1) gespielt. Nach schwachem Beginn drehten die Hamburger in der zweiten Hälfte die Partie. Der Ausgleich kurz vor Ende war dennoch ein Nackenschlag für die Aufstiegsambitionen der Gäste. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart, der am Freitag 1:0 bei Arminia Bielefeld gewonnen hatte, wuchs auf drei Zähler an.

Mit dem Selbstvertrauen der beiden Siege der Vorsaison gegen den HSV (5:0 in Hamburg, 2:1 zu Hause) startete Regensburg in die Partie. Zurückhaltung bei den Gastgebern? Fehlanzeige. Bereits in der ersten Minute landete der Ball am HSV-Querbalken. Marco Grüttners Bogenlampe vom rechten Strafraumeck senkte sich über Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes, der sich vergeblich streckte und mit dem Aluminium im Bunde war. Der Jahn überraschte den HSV mit einer aggressiven und offensiven Anfangsphase, Max Besuschkow (5.) und Sebastian Stolze (12.) probierten es mit Schüssen aus der Distanz, die ihr Ziel nur knapp verfehlten. In der 16. Minute wollte Stolze das Glück dann erzwingen - mit einem plumpen Fall. Nach Steilpass in die Spitze lief der SSV-Angreifer auf Heuer Fernandes zu und hob ab, ohne den Hauch einer Berührung. Schiedsrichter Tobias Welz ließ die Gelbe Karte trotz dieser Flugeinlage stecken.

Diskussionen um Regensburger Führung

8.Spieltag, 28.09.2019 13:00 Uhr J. Regensburg 2 Hamburger SV 2 Tore: 1 :0 Stolze (29.) 1: 1 Nachreiner (72., Eigentor) 1: 2 Hunt (75.) 2 :2 Albers (85.)

J. Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Stolze, Gimber (46. Geipl), Besuschkow, George (70. Albers) - Grüttner, Palacios Martínez (57. Wekesser)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, G. Jung (79. Letschert), van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak (68. Kinsombi) - Harnik, Hinterseer, Kittel (85. Jatta)

Zuschauer: 15210 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Stolze, Gimber (46. Geipl), Besuschkow, George (70. Albers) - Grüttner, Palacios Martínez (57. Wekesser)Heuer Fernandes - Vagnoman, G. Jung (79. Letschert), van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak (68. Kinsombi) - Harnik, Hinterseer, Kittel (85. Jatta)15210 (ausverkauft)

Bei der Regensburger Führung in der 29. Minute stand der Schiedsrichter erneut im Mittelpunkt, die Entscheidung war diesmal kniffliger. Eine Flanke vom rechten Flügel wollte Grüttner mit dem Kopf erwischen, Heuer Fernandes war vor ihm dran und boxte den Ball mittig aus dem Strafraum. Jahn-Stürmer Grüttner lag auf der Torlinie, als Stolze die Faustabwehr des HSV-Keepers im Fallen ins rechte Eck verwandelte - 1:0. Oder doch nicht? Das Tor wurde überprüft. Nach zwei Minuten dann die Entscheidung: Da Grüttner das Spielgerät erst hinter der Torlinie berührte, lag keine Abseitsstellung vor. Unverdient war die Führung der Gastgeber keineswegs, der HSV wirkte mit dem Spiel und dem Gegner überfordert. Bis auf zwei gefährliche Abschlüsse von Sonny Kittel (27., 45.) und einer Großchance von Aaron Hunt (35.) liefen die "Rothosen" im ersten Durchgang der Musik hinterher und hatten der harten Spielweise der Oberpfälzer wenig entgegenzusetzen.

HSV erst im Pech...

Trainer Dieter Hecking muss in der Kabine die richtige Worte gefunden haben. Schon die Körpersprache, mit der die Hamburger den Platz betraten, war eine andere als in den ersten 45 Minuten. Präsenter in den Zweikämpfen und zielstrebiger in den Offensivaktionen - die Norddeutschen wollten den Ausgleich. In der 55. Minute wäre dieser auch fast gefallen: Rick van Drongelen bediente Gideon Jung, der an Marcel Correira scheiterte, der für den Jahn auf der Linie rettete. Sieben Minuten später beförderte Martin Harnik seinen Kopfball nach einer Ecke am rechten Pfosten. Das Tor der Gastgeber, es schien wie vernagelt zu sein.

...und dann half der Gegner mit

Für den Ausgleich benötigten die HSV-Profis die Mithilfe von Sebastian Nachreiner. Der Regensburger Verteidiger grätschte in eine scharfe Hereingabe von Lukas Hinterseer und beförderte das Leder ins eigene Tor - 1:1 in der 72. Minute, der Ausgleich war mittlerwiele hochverdient. Und die Hamburger wollten noch mehr. Regensburg hatte sich ausgepowert und hing wie ein müder Boxer in den Seilen. In der 75. Minute holte der HSV zum Knock-out aus: Nachreiners Abwehrversuch landete vor den Füßen von Hunt, der aus 18 Metern per Direktabnahme zum 2:1 traf. Die Entscheidung? Nein.

Regensburg erholte sich von dem Niederschlag - und Andreas Albers sorgte mit seinem Treffer in der 85. Minute für das Remis. Nach Vorlage von Grüttner schob der Stürmer freistehend vor Heuer Fernandes ein. Der HSV muss sich ob des späten Ausgleichs ärgern, am Ende nicht mehr als nur einen Punkt geholt zu haben. Letztendlich war das Remis leistungsgerecht, da sich die Gastgeber nie aufgaben und von den "Rothosen" im ersten Durchgang zu wenig kam.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 28.09.2019 | 15:00 Uhr