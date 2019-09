Stand: 28.09.2019 07:01 Uhr

HSV hat mit Regensburg noch zwei Rechnungen offen

Der HSV tritt heute (13 Uhr) in Regensburg an. In der vergangenen Serie verloren die Hamburger beide Duelle mit den Oberpfälzern. Gut für den Tabellenzweiten: Ihr "Schreckgespenst" Sargis Adamyan spielt nicht mehr beim Jahn.

Am Montagabend war Sargis Adamyan seinem ersten Bundesliga-Treffer ganz nah. In der 88. Minute der Partie seiner TSG Hoffenheim beim VfL Wolfsburg (1:1) konnte "Wölfe"-Keeper Pavao Pervan den Schuss des eingewechselten Angreifers gerade noch zur Ecke abwehren. Dem 26-Jährigen blieb die Heldenrolle, die er in der vergangenen Serie so häufig eingenommen hatte, diesmal also verwehrt. Allerdings war der Armenier auch eine Klasse tiefer "From Zero to Hero" geworden, wie Sarah Connor einst so schön sang. Nach den Stationen Hansa Rostock, TSG Neustrelitz und TSV Steinbach schaffte Adamyan im Trikot des SSV Jahn Regensburg seinen Durchbruch im Profibereich. 15 Treffer und elf Vorlagen schlugen für ihn am Ende der Saison zu Buche. Besonders viel Spaß bereiteten dem Stürmer die Duelle mit dem Hamburger SV. Beim 5:0-Auswärtssieg war er dreimal erfolgreich, zum 2:1-Heimerfolg steuerte er das 1:1 bei.

Hecking schaut nicht in die Vergangenheit

Beim HSV dürften sie vor der Begegnung heute in Regensburg (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) also nicht gerade todunglücklich darüber sein, dass der Jahn seinen Topstürmer an Hoffenheim abgegeben hat. Gleichwohl dürfte sich die Vorfreude bei den Hamburger Profis, die aus dem Kader der Vorsaison noch übriggeblieben sind, auf die Reise an die Donau in Grenzen halten. Denn ein Zuckerschlecken wird das Duell mit den immer unangenehm - weil kampfstarken - zu bespielenden Oberpfälzern vermutlich auch in dieser Runde nicht. Coach Dieter Hecking war allerdings vor der Abfahrt gen Süden bemüht, die beiden Pleiten aus den Köpfen zu bekommen: "Es ist eine neue Saison und es sind andere Voraussetzungen im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit."

Hecking: "Rachespiel total übertrieben" 26.09.2019 16:20 Uhr Dieter Hecking tritt mit dem HSV am achten Zweitliga-Spieltag bei Jahn Regensburg an. "Es sind andere Voraussetzungen", sagt der Trainer mit Blick auf die 0:5-Blamage vor einem Jahr.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fein vor Wiedersehen mit dem Ex-Club

Bis dato scheint es tatsächlich so, als habe das vor wenigen Monaten noch so fragile HSV-Gebilde durch die umfangreichen Umbauarbeiten am Kader im Sommer an Stabilität gewonnen. Als echter Glücksgriff entpuppte sich dabei Adrian Fein. Trotz seiner erst 20 Jahre ist die Leihgabe vom FC Bayern München binnen kurzer Zeit bereits zum Chef im Mittelfeld der Hanseaten avanciert. Das ist umso erstaunlicher, da Fein bei seiner vorigen Station eher unauffällig blieb. Der FCB hatte das hoffnungsvolle Talent in der vergangenen Saison in Regensburg "geparkt". Auch verletzungsbedingt kam der gebürtige Münchner dort nur auf zwölf Startelf-Einsätze.

Sein Debüt für die Oberpfälzer feierte er dabei übrigens ausgerechnet beim 5:0-Triumph in Hamburg. "Beim Jahn war jeder Schuss ein Treffer, für den HSV hat Aaron Hunt noch einen Elfmeter verschossen, da lief alles in nur eine Richtung", sagte Fein im Interview mit der "Hamburger Morgenpost" zum damaligen Geschehen.

Bayern-Leihgabe will beim HSV bleiben

Bildergalerie 11 Bilder Mögliche Aufstellung HSV Die voraussichtliche Aufstellung des HSV. Bildergalerie

Vergangenheit. Während die Gegenwart für seinen Ex-Club eher trist ausschaut - Regensburg ist Tabellen-14. - läuft es für die München-Leihgabe mit dem HSV gut bis sehr gut. Stabile Leistungen und der zweite Platz zeugen von der guten Hamburger Personalpolitik. Feine Sache also für Fein, der seinem früheren Teamkameraden Adamyan im kommenden Sommer unbedingt ins Oberhaus folgen will. Am liebsten offenbar mit den Hamburgern. "Momentan spricht nichts dagegen", sagte der 20-Jährige zu einem Verbleib über die Saison hinaus bei den Norddeutschen.

Korrekterweise verwies der Youngster allerdings auch darauf, dass bezüglich seiner Zukunft auch das Management des FC Bayern noch ein Wörtchen mitzureden hat. Denn der Leih-Deal endet nach dem Saisonende. Und sollte Fein weiterhin so auf sich aufmerksam machen, scheint es nicht ausgeschlossen, dass der Rekordmeister den gebürtigen Münchner dann ganz gerne in seinen Reihen haben möchte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 28.09.2019 | 15:00 Uhr