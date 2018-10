Stand: 05.10.2018 08:46 Uhr

Hamburger SV: Titz verspricht Offensivschwung

Nach dem jüngsten 0:0 gegen St. Pauli hat HSV-Trainer Christian Titz viel Kritik an seiner Spielweise einstecken müssen. Das niveauarme Stadtderby war bereits das dritte Spiel in Folge, bei dem die Hamburger keinen Treffer erzielen konnten. Die Hanseaten hatten viel Ballbesitz, waren aber im gegnerischen Strafraum kaum präsent. Dazu leistet sich der HSV einen behäbigen Spielaufbau, der jedem Gegner ausreichend Zeit gibt, sich zu formieren. Das hat Titz inzwischen auch erkannt und für die anstehende Partie heute Abend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Darmstadt angekündigt, den Fokus mehr auf die Offensive zu legen.

Titz: "In der defensiven Stabilität bleiben" 04.10.2018 21:14 Uhr Trainer Christian Titz hat konkrete Vorstellungen, wie der HSV in Darmstadt bestehen kann. Er will mehr Offensive wagen, zugleich aber die defensive Grundstabilität bewahren.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Defensiv stabil, offensiv schneller

Nun soll der HSV "nach vorne mehr Chancen kreieren. Das heißt vor allem, dass wir unsere schnellen Außenbahnspieler besser in Szene setzen", beschrieb Titz am Donnerstag seine taktische Neuausrichtung. An der Grundordnung hält er aber dennoch fest: "Wir müssen die Balance hinkriegen. Wir wollen diese defensive Stabilität beibehalten, die wir bisher hatten. Auswärts haben wir noch kein Gegentor bekommen."

Arp wieder in der Startelf?

Titz: "Fußball und Geduld sind schwierige Faktoren" NDR Info - Sport aktuell - 05.10.2018 10:25 Uhr Autor/in: Mats Nickelsen Der HSV tritt am Freitagabend in Darmstadt an. Für Trainer Christian Titz ist es der nächste Versuch, drei Punkte im Kampf um den Aufstieg zu sammeln:







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In der sportlichen Krise sind vor allem die gestandenen Profis beim HSV gefragt. Doch gerade die Führungsspieler Aaron Hunt, Lewis Holtby und Gotoku Sakai sind in die Kritik geraten und laufen ihrer Form hinterher. Titz will eine Diskussion um deren Stammplätze aber nicht befeuern: "Das sind drei ganz wichtige Spieler für uns, die auch die Akzeptanz in der Mannschaft haben." Ebenso verteidigte der 47-Jährige seine Entscheidung, gegen St. Pauli statt Toptorjäger Pierre-Michel Lasogga Youngster Jann-Fiete Arp in die Startelf beordert zu haben: "Fiete hat momentan eine gute Trainingsleistung und immer, wenn er reinkam, hat er das untermauert. Er hat eine Qualität, die uns hilft", deutete der HSV-Coach zumindest an, dass Arp auch in Darmstadt beginnen wird.

Titz: "Spielt keine Rolle, was ich empfinde"

Titz weiß, dass sein Vertrauensvorschuss mit jedem ausbleibenden Sieg schwindet. Denn Geduld bewiesen die Hanseaten gegenüber ihren Trainern in der Vergangenheit selten. Doch der HSV-Coach weiß auch: "Fußball und Geduld sind zwei ganz schwierige Faktoren, weil man letztendlich immer vom Ergebnis abhängig ist." Deshalb geht der Coach mit der Kritik an seiner Arbeit auch gelassen um: "Ich will die Diskussion um mich nicht führen, sondern den Fokus nur auf meiner Mannschaft halten. Wichtig ist, dass wir das Spiel für uns erfolgreich gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, was ich empfinde."

So könnte der Hamburger SV spielen





















Dieses Thema im Programm: Der NDR 2 Abend | 05.10.2018 | 19:00 Uhr