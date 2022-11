Dritte Liga: VfB Oldenburg verpasst Sieg gegen Waldhof Mannheim Stand: 13.11.2022 14:55 Uhr Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat im letzten Spiel vor der WM- und Winterpause einen Befreiungsschlag verpasst. Nach zuvor sechs Pleiten in Folge führten die Niedersachsen am Sonntag zu Hause gegen Waldhof Mannheim lange, kamen am Ende aber nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte hätte Rafael Brand die Oldenburger in Führung bringen können, entschied sich in der in 14. Minute jedoch für einen ungenauen Querpass anstatt selbst abzuschließen. Mannheim hielt dagegen, hatte ebenfalls Möglichkeiten, doch der VfB belohnte sich kurz vor der Pause für seinen Einsatz: Eine Hereingabe von Ayodele Adetula wollte Waldhofs Marcel Seegert klären, bugsierte den Ball aber unhaltbar für seinen Keeper Morten Behrens ins eigene Tor - 1:0 für die Niedersachsen (41.).

17.Spieltag, 13.11.2022 13:00 Uhr VfB Oldenburg 1 W. Mannheim 1 Tore: 1 :0 Seegert (41., Eigentor) 1: 1 Bahn (87.)

VfB Oldenburg: Boevink - Ndure, L. Deichmann, Steurer, Knystock - Appiah - Krasniqi, Starke (90. Buchtmann) - Adetula (88. Zietarski), Brand (74. Plautz) - Wegner (90. Hasenhüttl)

W. Mannheim: M. Behrens - Jans (78. N. Sommer), Seegert, J. Riedel, Rossipal - Russo (61. Malachowski), Bahn - Martinovic (72. Keita-Ruel), Ekincier (72. Schnatterer), Winkler (61. Taz) - Sohm

Zuschauer: 4000



Weitere Daten zum Spiel Boevink - Ndure, L. Deichmann, Steurer, Knystock - Appiah - Krasniqi, Starke (90. Buchtmann) - Adetula (88. Zietarski), Brand (74. Plautz) - Wegner (90. Hasenhüttl)M. Behrens - Jans (78. N. Sommer), Seegert, J. Riedel, Rossipal - Russo (61. Malachowski), Bahn - Martinovic (72. Keita-Ruel), Ekincier (72. Schnatterer), Winkler (61. Taz) - Sohm4000

Bahn köpft Ausgleich für Mannheim

Wiederum Brand hätte nach dem Seitenwechsel für den VfB erhöhen können, war in der 61. Minute über links durch, setzte seinen Schuss aus spitzem Winkel aber hauchdünn am langen Pfosten vorbei. Mannheim drückten gegen die immer defensiver agierenden Oldenburger auf den Ausgleich und bestraften in der 88. Minute die Passivität der Gastgeber. Bentley Baxter Bahn köpfte nach einer Ecke das späte, aber verdiente 1:1 für Waldhof.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.11.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfB Oldenburg 3. Liga