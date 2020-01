Stand: 30.01.2020 22:36 Uhr

Transfer-Ticker: Wer kommt, wer geht, wer bleibt?

Endspurt im Winter-Schlussverkauf: Bis Freitag 18 Uhr haben die Fußballclubs noch Zeit, sich zu verstärken oder Profis abzugeben. Wie sieht's bei den Nordvereinen aus? Wer kommt, wer geht, wer bleibt - alle Informationen im NDR.de-Transferticker.

Die Gerüchteküche brodelt

Das Transferfenster ist nicht mehr lange auf und die Gerüchte über weitere Einkäufe bei den Nordclubs reißen nicht ab. Gebündelt und bebildert die möglichen Kandidaten:

Friesenbichler verlässt Osnabrück schon wieder

Der österreichische Stürmer Kevin Friesenbichler hat den Zweitligisten VfL Osnabrück nach nur einem halben Jahr schon wieder verlassen. Der 25-Jährige wechselt nach Angaben der Niedersachsen mit sofortiger Wirkung zu Sturm Graz. "Kevin Friesenbichler ist in der Hinrunde nicht zu den Einsatzzeiten gekommen, die wir uns gemeinsam vorgestellt haben", sagte der Osnabrücker Sportdirektor Benjamin Schmedes. Der Angreifer lief nur sechsmal für den VfL auf.

HSV-Kapitel Bobby Wood vor dem Abschluss?

Prominenter Abgang in Hamburg? Das Kapitel Bobby Wood könnte beim HSV sein Ende finden. Nach Informationen der "Bild" ist MLS-Club FC Cincinnati an dem Stürmer interessiert. Der Amerikaner hat beim HSV einen üppigen Vertrag bis 2021, spielt sportlich aber keine große Rolle mehr. Zudem soll Jonas David das Team von Trainer Dieter Hecking vorübergehend verlassen. In Absprache mit dem 19-Jährigen suchen die Hamburger einen Leih-Club, damit der Mittelfeldakteur Spielpraxis bekommt.

HSV-Manager Boldt: "Halten immer die Augen offen"

Auf der anderen Seite hat der HSV bereits drei Neue verpflichtet. Und es nicht ausgeschlossen, dass beim Zweitligisten, der unbedingt zurück in die Bundesliga will, noch mehr dazukommen. "Wir halten immer die Augen offen", sagte Sportvorstand Jonas Boldt.

Was bisher geschah

