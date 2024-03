FC St. Pauli verliert bei Schalke 04 - Abwehrchef Smith verletzt Stand: 01.03.2024 20:31 Uhr Der Spitzenreiter der 2. Liga, FC St. Pauli, hat am Freitagabend eine verdiente Niederlage beim FC Schalke 04 kassiert. Die Hamburger verloren am 24. Spieltag nach einer sehr schwachen Leistung mit 1:3 (0:1).

von Martin Schneider

Der Anschlusstreffer des eingewechselten Elias Saad in der 89. Minute kam für die Hamburger an diesem Abend zu spät. Viel zu lange spielten die Braun-Weißen zu lethargisch und lieferten ihre bisher schwächste Leistung unter Trainer Fabian Hürzeler ab. Für die "Knappen" war Yusuf Kabadayi der Matchwinner, er traf doppelt. Kenan Karaman sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Damit versäumten es die Hamburger, im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg den Vorsprung auf den Zweiten Holstein Kiel auszubauen, der zeitgleich bei Hertha BSC 2:2 spielte.

So oder so bleiben die Braun-Weißen auch nach diesem Spieltag Ligaprimus, der drittplatzierte HSV kann mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (ab 13.30 Uhr im NDR Livecenter) den Abstand zum Lokalrivalen jedoch auf vier Zähler verkürzen.

St. Pauli ganz schwach, Schalke effizient

Connor Metcalfe vergab in der zehnten Minute die einzige Torchance der ersten Hälfte für die Kiezkicker in einer Partie, die generell wenige Höhepunkte hatte. Beide Mannschaften belauerten sich, gerade die "Königsblauen" traten nach zuletzt vogelwilden Auftritten defensiv stabilisiert auf.

St. Paulis Leistung hingegen wirkte komplett unterkühlt, der Spitzenreiter tat in Durchgang eins nur das Nötigste für das eigene Spiel. Und das war nicht viel. So konnten die Gastgeber die Passivität der Kiezkicker in der 44. Minute zur 1:0-Führung ausnutzen: Bayern-München-Leihgabe Kabadayi traf aus kurzer Distanz zur nicht unverdienten Führung der "Knappen".

Abwehrchef Smith fällt verletzt aus

Und es war nicht der einzige Rückschlag für St. Pauli in Durchgang eins: Bereits in der zwölften Minute humpelte Abwehrchef Eric Smith verletzt vom Platz und wurde durch Adam Dzwigala ersetzt. Der Schwede griff sich ohne Gegnereinwirkung schmerzverzerrt an die Leiste und könnte den Braun-Weißen angesichts seiner Verletzungshistorie auch die kommenden Spiele fehlen.

Trainer Hürzeler reagierte und brachte in der Halbzeit Stürmer Johannes Eggestein für Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein. Wer weiterhin allerdings nicht reagierte, war Hürzelers Team. Es dauerte bis zur 58. Minute, ehe Metcalfe Schalkes Keeper Marius Müller einmal prüfte - zu wenig für eine Spitzenmannschaft.

Braun-Weißen wachen zu spät auf

Die "Königsblauen" verteidigten auch im zweiten Abschnitt geschickt und konsequent, liefen viele Extra-Meter und ließen den Gästen keinen Raum zur Entfaltung. St. Pauli bäumte sich erst spät auf und kassierte verdientermaßen die zweite Saisonniederlage. Diese wurde durch das zweite Tor von Schalkes Kabadayi an diesem Abend (73.) und den Treffer von Karaman (90.+2.) besiegelt. Der Anschluss von Saad zum zwischenzeitlichen 1:2 (89.) fiel viel zu spät.

24.Spieltag, 01.03.2024 18:30 Uhr FC Schalke 04 3 FC St. Pauli 1 Tore: 1 :0 Kabadayi (44.) 2 :0 Kabadayi (73.) 2: 1 Saad (89.) 3 :1 Karaman (90. +2)

FC Schalke 04: M. Müller - Soppy (70. Brunner), Kalas, Murkin, Ouwejan - Seguin, Schallenberg, Lasme (63. Topp), Kabadayi (78. Churlinov) - Terodde, Karaman

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl (85. Albers), Smith (12. Dzwigala), Mets - Saliakas, Kemlein (46. J. Eggestein), Irvine, Treu - Metcalfe (62. Saad), Hartel, Afolayan

Zuschauer: 61497 (ausverkauft)



