Ex-Hansa-Coach Härtel übernimmt bei Eintracht Braunschweig Stand: 11.06.2023 13:11 Uhr Nur zwei Tage nach der überraschenden Trennung von Trainer Michael Schiele hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig seinen neuen Coach präsentiert. Jens Härtel, der bis zum vergangenen November noch Hansa Rostock trainierte, übernimmt bei den Niedersachsen.

Wie die Braunschweiger am Sonntag mitteilten, unterschrieb Härtel einen Zweijahresvertrag bis 2025 bei den "Löwen" und wird am Montag offiziell vorgestellt. Die Eintracht hatte unter Schiele die Klasse am letzten Spieltag der Saison nur knapp gehalten. Trotzdem kam das Aus für den 45-Jährigen, der seinen Kontrakt in Braunschweig erst im vergangenen Januar bis 2025 verlängert hatte, unerwartet.

"Ich freue mich, Teil von Eintracht Braunschweig und damit eines besonderen Traditionsvereins zu werden." Jens Härtel

"Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. "Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und werden damit direkt loslegen."

Jens Härtel ergänzte: "Ich freue mich, Teil von Eintracht Braunschweig und damit eines besonderen Traditionsvereins zu werden und kann es kaum erwarten, die Mannschaft, Mitarbeiter und Fans kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten."

Vollmann hatte als Begründung für Schieles Entlassung angeführt, dass für "eine Weiterentwicklung neue Impulse und Veränderungen notwendig" seien. Dafür soll nun Härtel sorgen, dessen Freistellung in Rostock im vergangenen November auch überraschend gekommen war.

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Schiele Das teilte der Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig am Freitag überraschend mit. Schiele hatte mit Braunschweig nur knapp den Klassenerhalt geschafft. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.06.2023 | 13:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga