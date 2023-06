Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Schiele Stand: 09.06.2023 17:45 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich überraschend mit sofortiger Wirkung von Trainer Michael Schiele getrennt. Das teilte der Club am Freitag mit. Schieles Vertrag in Braunschweig lief eigentlich noch bis 2025.

"Wir haben uns auf Entscheiderseite im Club außerordentlich viel Zeit genommen, um intensiv zu analysieren, was auf den unterschiedlichsten sportlichen Ebenen in der vergangenen Saison wie gelaufen ist. Wir haben die einzelnen Fakten geordnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weiterentwicklung durch neue Impulse und Veränderungen notwendig ist", erläuterte Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann die Entscheidung.

Schiele hatte die Eintracht-Mannschaft im Sommer 2021 nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga übernommen und den sofortigen Wiederaufstieg geschafft. Vor zwei Wochen gelang am letzten Spieltag der Klassenerhalt.

Erst im Januar wurde der Vertrag verlängert

"Wir sind Michael für seine geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren extrem dankbar. Mit ihm sind uns der direkte Wiederaufstieg in der ersten Saison und schließlich der Klassenerhalt gelungen", so Vollmann.

Erst im Januar diesen Jahres, einen Tag vor dem Start der Rückrunde, hatte der BTSV den Vertrag mit Schiele bis 2025 verlängert. Zu dem Zeitpunkt waren die Braunschweiger Tabellen-14. mit einem Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Zum Saisonende war die Eintracht 15. mit zwei Punkten Abstand zu Rang 16 und fünf zu Rang 17.

