HSV-Verteidiger Mario Vuskovic wurde am 16. September dieses Jahres bei einer Trainingskontrolle der Nationalen-Anti-Doping-Agentur (Nada) positiv auf das Dopingmittel Epo getestet.



Der positive Befund wurde unmittelbar nach dem Spiel der Hamburger gegen Sandhausen (4:2) bekannt. Vuskovic hatte in der Partie nicht zum Kader gehört. Zunächst wurde dies vom HSV mit "persönlichen Gründen" erklärt.



Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte Vuskovic vorläufig. Der 21 Jahre alte Kroate beantragte die Öffnung der B-Probe, doch auch diese war positiv, wie der DFB am 15. Dezember mitteilte. Der Verein will "in enger Abstimmung mit seinem Spieler und im Austausch mit dem DFB die nächsten Schritte prüfen und festlegen".

Öffentlich bislang nichts. Der Kroate hat sich seit Bekanntwerden der positiven A-Probe nicht geäußert.



Am 17. Januar gab Vuskovic seine Stellungnahme beim DFB ab, in der er seine Unschuld beteuert, und legte Einspruch gegen seine vorläufige Sperre ein.



Vuskovic hat zudem fünf Anwälte engagiert, die sich mit seinem Fall befassen.

"Dass die B-Probe das Ergebnis der A-Probe nicht bestätigt, ist ein sehr seltenes Ereignis", sagte Mario Thevis im Gespräch mit der "Zeit". Der Professor an der Sporthochschule in Köln leitet dort das Institut für Biochemie, das eines der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Labore ist.



A- und B-Probe stammen immer aus derselben Kontrolle. Abweichende Ergebnisse sind deshalb äußerst selten. Sie treten vor allem beim Nachweis von Substanzen auf, bei denen ein Grenzwert eingehalten werden muss (z.B. Testosteron). Das ist bei Epo aber nicht der Fall. Bei der Doping-Kontrolle geben die Athleten Urin ab, der zu zwei Drittel in eine A-Probenflasche und zu einem Drittel in eine B-Probenflasche aufgeteilt wird.

Epo ist die Kurzform für Erythropoetin. Erythropoetin ist ein Hormon, das die Bildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten) fördert und vor allem in der Niere produziert wird. Je höher die Zahl der Erythrozyten, desto größer ist die Sauerstoffkapazität des Blutes. Entsprechend steigt die Ausdauer-Leistungsfähigkeit.



Gentechnisch (rekombinantes) hergestelltes Epo wurde Anfang der 1980er-Jahre entwickelt und ursprünglich als Medikament verwendet, beispielsweise bei Blutarmut und einer Niereninsuffizienz.



In den 1990er-Jahren war Epo in Ausdauersportarten - vor allem im Radsport - als Dopingmittel weit verbreitet. Angst vor Entdeckung mussten die Sportler lange Zeit nicht haben. Erst seit Anfang 2000 ist es möglich, gentechnisch hergestelltes Epo direkt im Urin - und damit bei einer klassischen Dopingkontrolle - nachzuweisen.



Auch im Fußball wurde es eingesetzt. Bekannt ist beispielsweise, dass Juventus Turin in den 1990er-Jahren sein Star-Ensemble systematisch mit Epo versorgte.

Die Regelstrafe für Dopingdelikte beträgt laut DFB-Rechts- und Verfahrensordnung vier Jahre (Paragraf 8b). Wird kein Verschulden nachgewiesen, kann die Strafe reduziert werden. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Vuskovic. Das muss sie, denn seit Dezember 2015 gibt es das Antidopinggesetz. Dem kroatischen U21-Auswahlspieler droht somit auch ein Verfahren vor einem ordentlichen Gericht.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Er hat Vuskovic bereits vorläufig gesperrt. Eine endgültige Entscheidung trifft das DFB-Sportgericht in einem Hauptverfahren.

"Wir unterstützen Mario Vuskovic und die zuständigen Behörden bei der Aufklärung und stehen parallel dazu im engen Austausch mit der DFL und dem DFB", hatte der Club nach Bekanntwerden der positiven A-Probe mitgeteilt.



Auch nach der positiven B-Probe betonte der Verein seine Dialogbereitschaft mit Verband und dem Spieler.



Vuskovic wurde in Hamburg von den HSV-Medizinern untersucht, um eine genetische Erklärung durch eine körperliche Abnormalität für die hohen Blutwerte zu ermitteln, was unwahrscheinlich ist.



Zudem soll der Verein einen Experten für das Thema Doping engagiert haben.