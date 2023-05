Eintracht Braunschweig schafft trotz 1:2 bei Hansa Rostock Klassenerhalt Stand: 28.05.2023 17:31 Uhr Eintracht Braunschweig hat den Klassenerhalt perfekt gemacht. Den Niedersachsen bleiben trotz einer 1:2 (0:0)-Niederlage beim bereits zuvor geretteten FC Hansa Rostock in der zweiten Fußball-Bundesliga.

von Hanno Bode

Der BTSV profitierte dabei vom gleichzeitigen 0:4-Desaster des Tabellen-16. Arminia Bielefeld beim 1. FC Magdeburg. Die Ostwestfalen, die mit zwei Zählern Rückstand auf die "Löwen" ins Saisonfinale gegangen waren, müssen nun in der Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden um den Ligaverbleib kämpfen. Die Eintracht kann hingegen ab sofort für eine weitere Saison im Bundesliga-Unterhaus planen.

Immanuel Pherai traf am Sonntag mit einem Foulelfmeter (69.) für das Team von Coach Michael Schiele, das lange in Unterzahl spielen musste. Anton Donkor wurde in der 22. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. Lukas Fröde hatte Hansa in Führung gebracht (59.), Pascal Breier erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Mecklenburger (90.+3).

Kaufmann verpasst das 1:0, Donkor sieht Gelb-Rot

Die Eintracht zeigte von Beginn an, dass sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und nicht auf Patzer des Tabellen-16. Bielefeld (beim 1. FC Magdeburg) und des 1. FC Nürnberg (beim SC Paderborn) hoffen wollte. Fabio Kaufmann hatte in der 14. Minute die Braunschweiger Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Markus Kolke. Dem ordentlichen Auftakt folgte bald darauf für die Gäste der Schock, als Donkor wegen wiederholten Foulspiels die "Ampelkarte" sah.

In Unterzahl musste sich der BTSV erst einmal neu sortieren und hatte Fortune, dass Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) einem Rostocker Treffer von Kevin Schumacher nach Sichtung der TV-Bilder die Anerkennung verwehrte, weil Lukas Hinterseer beim Abschluss des Offensivmanns im Abseits gestanden und Keeper Ron-Thorben Hoffmann die Sicht versperrt hatte (24.).

Ujah-Tor zählt nicht, Braunschweig zur Pause gerettet

Durchatmen beim BTSV, der anschließend trotz Unterzahl auf Augenhöhe mit Hansa agierte und seinerseits Pech hatte, dass ein Treffer von Anthony Ujah von Referee Schlager zurückgenommen wurde (43.). Auch in diesem Fall war eine Abseitsstellung der Grund für die korrekte Entscheidung des Unparteiischen. So ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause. Ein Resultat, mit dem die Gäste gut leben konnten. Zumal Bielefeld nach 45 Minuten in Magdeburg mit 0:2 zurücklag.

Zu diesem Zeitpunkt betrug der Vorsprung der "Löwen" auf die Ostwestfalen drei Zähler und sechs Tore. Dass Nürnberg mit 1:0 in Paderborn führte und dadurch in der Live-Tabelle an der Eintracht vorbeigezogen war, hatte für den Abstiegskampf in diesem Moment keine Relevanz.

Pherai kontert Hansa-Führung durch Fröde

Vieles sprach vor Beginn des zweiten Durchgangs also bereits für den Braunschweiger Klassenerhalt. Und als Magdeburg gegen Bielefeld in der 50. Minute auf 3:0 erhöhte, brauchten sich die Niedersachsen endgültig keine großen Sorgen mehr machen, noch auf den Relegationsplatz zurückzufallen. Ob es beim BTSV deshalb nun einen kleinen Spannungsabfall gab? Hypothetisch! Fakt war: Hansa agierte entschlossener und zielstrebiger und ging durch Fröde, der einen weiten Einwurf von Ryan Malone verdient in Führung. Bald darauf machte das 4:0 des FCM gegen die Arminia im Ostseestadion die Kunde. Nun brauchte Bielefeld schon ein sehr, sehr großes Fußball-Wunder, um die Partie noch zu drehen. Es blieb aus.

Die Eintracht gab das Duell mit den inzwischen klar tonangebenden Rostockern dennoch nicht verloren. Eigene Offensivaktionen waren zwar eher selten. Weil Schumacher im eigenen Strafraum gegen Kaufmann aber hölzern zu Werke ging und einen Elfmeter verursachte, kamen die Gäste zum Ausgleich. Der umworbene Pherai verwandelte sicher.

Zum Punktgewinn reicht es für die Niedersachsen dennoch nicht, weil der eingewechselte Breier kurz vor Schluss aus wenigen Metern zum 2:1 traf.

34.Spieltag, 28.05.2023 15:30 Uhr Hansa Rostock 2 Braunschweig 1 Tore: 1 :0 Fröde (58.) 1: 1 Pherai (69., Foulelfmeter) 2 :1 Breier (90. +3)

Hansa Rostock: Kolke - Ananou (60. Strauß), R. Malone, Roßbach (83. Scherff) - T. Meißner, Dressel, Fröde (83. Rhein), Schumacher - Pröger, Fröling (60. Ingelsson) - Hinterseer (83. Breier)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Wiebe, Behrendt, Kurucay, Donkor - Krauße (60. Henning), Nikolaou - F. Kaufmann (71. Multhaup), Pherai (87. Lauberbach), K. Endo (87. Kijewski) - Ujah (71. Bonga)

Zuschauer: 25000



