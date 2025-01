Eintracht Braunschweig leiht Tempelmann von Schalke 04 aus Stand: 06.01.2025 11:57 Uhr Eintracht Braunschweig geht den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga mit personeller Verstärkung an. Von Schalke 04 wechselt Lino Tempelmann auf Leihbasis an die Hamburger Straße - und könnte damit eine Kader-Baustelle schließen.

Der 25 Jahre alte gebürtige Münchner kommt mit der Erfahrung aus elf Einsätzen in der Bundesliga sowie 89 Partien in der 2. Bundesliga (sieben Tore, acht Vorlagen) zum BTSV. "Mit Lino Tempelmann verpflichten wir einen zentralen Mittelfeldspieler, der sowohl auf der Doppelsechs als auch der Achter-Position spielen kann", sagte Benjamin Kessel, Sport-Geschäftsführer der Eintracht. "Er wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit und seinen fußballerischen Lösungen helfen, uns im Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern, uns mehr Kreativität zu verleihen und das Verbindungsspiel zwischen Defensive und Offensive zu beleben."

Die "Löwen" haben mit 13 Punkten aus 17 Spielen eine schlechte Hinrunde gespielt, die Trainer Daniel Scherning fast den Job gekostet hätte. Die Tordifferenz von 16:36 zeigt zudem, dass der Schuh sowohl in der Defensive als auch in der Offensive drückt. Da passt ein Spieler wie Tempelmann, der einerseits bissig im Zweikampf, aber auch dynamisch auf dem Weg nach vorn agiert, sehr gut ins Raster.

"Ich hoffe, dass die Leihe eine Win-Win-Situation für mich und die Eintracht sein wird." Lino Tempelmann

Tempelmann: Können die Klasse halten

"Ich will dabei mithelfen, dass wir gemeinsam die Klasse halten können. Im vergangenen Jahr hat man bei der Eintracht gesehen, was mit einer guten Rückrunde erreicht werden kann. Ich bin überzeugt, dass wir das auch in diesem Jahr schaffen werden", sagte Tempelmann.

Der Neuzugang muss allerdings erst mal wieder in Bestform kommen. Gerade einmal fünfmal kam der 1,74-Meter-Mann in der Zweitliga-Hinrunde bei Schalke zum Einsatz. Nur zweimal stand er dabei in der Startformation und beide Male verloren die "Knappen". Sein bis dato letzter Joker-Einsatz datiert vom 29. November beim 0:3 gegen Kaiserslautern. Allerdings spielte er nur sechs Minuten und die drei Gegentreffer waren bereits vor seiner Einwechslung gefallen. Zuletzt spielte Tempelmann einmal für Schalkes zweite Mannschaft in der Regionalliga West.

Der neue Mann bei der Eintracht geht dennoch mit viel Zuversicht an die neue Aufgabe heran: "Ich fühle mich sehr fit und möchte auf dem Platz zeigen, dass ich bereit bin."

Ausgerechnet Schalke kommt zum Rückrundenauftakt

Wie es der "Spielplan-Zufall" so will, empfangen die Braunschweiger zum Rückrundenauftakt am 18. Januar (13 Uhr, im NDR Livecenter) ausgerechnet Tempelmanns Ex-Club Schalke 04.

