Eintracht Braunschweig holt Keeper Hoffmann von Schalke zurück Stand: 14.01.2025 13:37 Uhr Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Keeper Ron-Thorben Hoffmann vom Ligarivalen FC Schalke 04 zurück in die Löwenstadt geholt. Der 25-Jährige war erst im vergangenen Sommer zu den "Knappen" gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

Nach lediglich drei Pflichtspiel-Einsätzen für die Gelsenkirchener bricht der gebürtige Rostocker seine Zelte im "Pott" wieder ab. "Das letzte halbe Jahr war wirklich anspruchsvoll für mich. Ich habe wieder dazugelernt und bin fokussierter denn je. Ich freue mich riesig, jetzt wieder hier zu sein", sagte Hoffmann. Bei Schalke hatte er den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten gegen Justin Heekeren überraschend verloren. Nun soll der 25-Jährige das Torwart-Problem bei der Eintracht lösen, das erst durch seinen Abschied von der Hamburger Straße entstanden war.

Weder Lennart Grill noch Marko Johansson konnten in die Fußstapfen des 25-Jährigen treten, der mit konstant guten Leistungen großen Anteil am Braunschweiger Klassenerhalt in der vergangenen Serie hatte.

Kaufpflicht bei Klassenerhalt

Der BTSV leiht den Torhüter zunächst bis zum Saisonende aus. Anschließend greift im Falle des Klassenerhalts eine Kaufpflicht für den früheren England-Legionär (AFC Sunderland), dessen Kontrakt bei Schalke noch bis 2027 datiert ist. "Wir sind sehr froh, dass Thorben ab sofort wieder für die Eintracht aufläuft und wir uns mit ihm auf einer Schlüsselposition verstärken können. Er kennt unser Trainerteam, mit vielen Spielern hat er bis zum Sommer noch selbst auf dem Feld gestanden und er weiß genau, wie der Verein und sein Umfeld ticken", erklärte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Hoffmann ist bereits der zweite Akteur, der in der Winterpause von den "Knappen" zu den "Löwen" gewechselt ist. Zuvor hatte die Eintracht Mittelfeldakteur Lino Tempelmann vom Ligarivalen ausgeliehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.01.2025 | 23:03 Uhr