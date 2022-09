Dritte Pleite in Folge: Hansa Rostock verliert in Düsseldorf Stand: 10.09.2022 22:23 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Samstagabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der FCH unterlag bei Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:2) und rutschte in der Tabelle auf Rang zwölf ab.

von Christian Görtzen

All die Hoffnungen der Rostocker, dass an diesem achten Spieltag gegen ersatzgeschwächte Düsseldorfer doch etwas gehen müsste, erhielten früh einen Dämpfer. Und das auf fulminante Weise, ging doch die Fortuna durch ein Weltklasse-Tor in Führung. Tim Oberdorf schlug den Ball auf der rechten Außenbahn kurz hinter der Mittellinie vertikal in den Strafraum der Gäste, und dort überwand sein Mitspieler Dawid Kownacki mit einem Volley-Heber aus 15 Metern Rostocks Torhüter Markus Kolke. 1:0 für die Rheinländer nach zehn Minuten.

Hansa enttäuscht in der ersten Hälfte

Und die Gastgeber waren auch in der Folgezeit wesentlich bissiger als die Mannschaft von Hansa-Coach Jens Härtel. Den Norddeutschen mangelte es an Entschlossenheit, sie gingen mehrmals zu zaghaft in die Zweikämpfe und verloren diese dann auch. In der 17. Minute hatten sie noch Glück, dass Ao Tanaka nicht einen Treffer nachlegte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Doch es war nicht mehr als ein zeitlicher Aufschub. Marcel Sobottka traf nach Doppelpass mit Kownacki zum 2:0 (27.). Die Rostocker sorgten in der ersten Hälfte nur einmal für ein wenig Torgefahr, als John Verhoek aufs Tor der Rheinländer köpfte (45.+1). Das 0:2 zur Pause war vollauf gerechtfertigt.

Fröde sorgt nur kurz für Hoffnung

In der ersten Viertelstunde des zweiten Durchganges änderte sich erst einmal nichts. Hansa fand einfach nicht richtig in die Partie. Dies änderte sich aber durch eine Aktion: Nach schönem Pass von Nico Neidhart und guter Hereingabe von Kai Pröger verkürzte Lukas Fröde per Kopfball auf 1:2 (61.). Plötzlich war wieder viel möglich für die Gäste, die bis dahin deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben waren.

Nur: Lange währten die Hoffnungen nicht. Ein schwaches Zuspiel des Neu-Rostockers Rick van Drongelen fing Sobottka ab, und Emmanuel Iyoha überwand schließlich Kolke zum 3:1 (77.) - das war die Vorentscheidung. Hansa gelang es in der Schlussphase auch nicht mehr, die Partie noch einmal spannend zu machen.

8.Spieltag, 10.09.2022 20:30 Uhr F. Düsseldorf 3 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Kownacki (10.) 2 :0 Sobottka (27.) 2: 1 Fröde (61.) 3 :1 Iyoha (77.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Oberdorf, Klarer, Karbownik - Sobottka, Tanaka (90. Bunk) - F. Klaus (90. Baah), Appelkamp (71. Hendrix), Peterson (85. Neto) - Kownacki (71. Iyoha)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Ananou (82. T. Meißner), Fröde, van Drongelen - Dressel, Ingelsson (46. Breier) - Thill (38. Dong-gyeong Lee), Lucoqui - Verhoek (82. Munsy), Pröger (82. Fröling)

Zuschauer: 26719



Weitere Daten zum Spiel Kastenmeier - Zimmermann, Oberdorf, Klarer, Karbownik - Sobottka, Tanaka (90. Bunk) - F. Klaus (90. Baah), Appelkamp (71. Hendrix), Peterson (85. Neto) - Kownacki (71. Iyoha)Kolke - Neidhart, Ananou (82. T. Meißner), Fröde, van Drongelen - Dressel, Ingelsson (46. Breier) - Thill (38. Dong-gyeong Lee), Lucoqui - Verhoek (82. Munsy), Pröger (82. Fröling)26719

Weitere Informationen Hansa Rostock holt Ex-HSV-Profi van Drongelen Der Niederländer wechselt von Bundesligist Union Berlin zum Fußball-Zweitligisten. Er ist einer von gleich drei neuen Leihspielern. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 11.09.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga