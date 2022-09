Dritte Liga: SV Meppen und VfB Oldenburg spielen remis Stand: 17.09.2022 16:07 Uhr Der VfB Oldenburg und der SV Meppen haben in der Dritten Liga späte Gegentore kassiert und remis gespielt: der Aufsteiger 1:1 (1:0) gegen Bayreuth, der SVM 2:2 (1:0) gegen Viktoria Köln.

Die Oldenburger dominierten am Sonnabend ihre Partie im Aufsteiger-Duell mit Bayreuth zunächst deutlich. Schon zur Pause hätten die Niedersachsen klar führen können, vergaben aber zahlreiche gute Chancen. Lediglich Max Wegner traf per Abstauber in der 28. Minute.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aktiver und gefährlicher. Jann George hatte bei einem Aluminium-Treffer (69.) Pech. Der VfB war nicht mehr so dominant wie in Durchgang eins, Chancen zur Entscheidung gab es trotzdem. Die beste hatte Jakob Bookjans, der in letzter Sekunde am Schuss gehindert wurde (79.). Und dann kam es wie so oft im Fußball: Markus Ziereis nutzte die Abstimmungsprobleme in der Oldenburger Defensive zum äußerst glücklichen Ausgleich für Bayreuth (85.). (Statistik zum Spiel)

Meppen kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Auch der SV Meppen ärgerte sich über zwei verschenkte Punkte. Gegen Viktoria Köln waren die Emsländer das insgesamt aktivere Team und gingen durch Sascha Risch in Führung (29.). Die Gäste kamen durch Patrick Koronkiewicz zum Ausgleich (56.), bei dem SVM-Keeper Jonas Kersken sich tunneln ließ.

Fünf Minuten später markierte Marvin Pourie mit einem verwandelten Foulelfmeter die erneute Führung für Meppen. Die Viktoria blieb anschließend weitgehend harmlos. Doch in der Nachspielzeit war plötzlich Seokju Hong zur Stelle und sorgte für Ernüchterung im Emsland. (Statistik zum Spiel)

