Mit Glück und starkem Keeper: SV Meppen punktet gegen Elversberg

Stand: 04.09.2022 15:01 Uhr

Der SV Meppen sammelt in der Dritten Liga weiter Punkt um Punkt. Die Mannschaft von Stefan Krämer trotzte dem so starken Aufsteiger SV Elversberg am Sonntagnachmittag ein 0:0 ab - und belegt mit neun Zählern Rang elf.