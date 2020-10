Verhoek köpft Hansa Rostock zum Sieg in Mannheim Stand: 20.10.2020 20:51 Uhr Mit einer soliden Leistung hat der FC Hansa Rostock den dritten Saisonsieg in der Dritten Liga eingefahren. Bei Waldhof Mannheim gelang am Dienstagabend ein 2:1-Erfolg.

von Matthias Heidrich

Eine halbe Stunde herrschte im verwaisten Waldhof-Stadion mehr oder weniger Leerlauf. Dann ließ Hansa-Verteidiger Sven Sonnenberg Dominik Martinovic entwischen und konnte den Mannheimer auf dem Weg zum 1:0 nur noch per Foul stoppen - Elfmeter für die Gastgeber, den der Gefoulte zum Glück für die Rostocker nur an den Pfosten setzte (31.).

Als Maurice Litka die Mecklenburger mit der ersten Chance in Führung schoss (43.) - John Verhoek hatte den Querpass von Bentley Baxter Bahn clever durchlaufen lassen - sah alles nach einer perfekten ersten Hälfte für die Rostocker aus. Doch der umtriebige Martinovic spitzelte den Ball postwendend zum 1:1 ins lange Eck des Hansa-Gehäuses (44.) und besorgte den verdienten Ausgleich für die Hausherren.

Das Aluminium hilft Hansa

Litka und Verhoek, das passte an diesem Tag: Kurz nach Wiederanpfiff schlenzte der Linksfuß einen Freistoß gefühlvoll auf den Kopf des Angreifers - die erneute Führung für Hansa und das erste Saisontor für Verhoek (49.). Danach passierte lange nichts, ehe Hansa das Aluminium half. Marcel Costlys Kopfball klatschte in der 72. Minute nur gegen die Latte. Waldhof witterte noch einmal Morgenluft gegen die nun zu passiv agierenden Rostocker. In der 90. Minute hatte Hansa Glück, dass Schiedsrichter Sven Waschitzki den Schubser von Sonnenberg gegen Gillian Timothy Jurcher als nicht elfmeterwürdig einstufte. Eine weitere Blöße gaben sich die Gäste allerdings nicht mehr.

6.Spieltag, 20.10.2020 19:00 Uhr W. Mannheim 1 Hansa Rostock 2 Tore: 0: 1 Litka (43.) 1 :1 Martinovic (45.) 1: 2 Verhoek (49.)

W. Mannheim: Bartels - Marx (83. Jurcher), Just, Hofrath, Donkor - Christiansen, Ünlücifci (66. Gouaida) - Costly, Ferati, Garcia (46. Boyamba) - Martinovic

Hansa Rostock: Kolke - Sonnenberg, Riedel, Reinthaler - Neidhart, Löhmannsröben, B.B. Bahn, Horn (46. Butzen) - Omladic, Verhoek (69. Breier), Litka (69. Vollmann)

Zuschauer:



