Stand: 27.07.2019 08:21 Uhr

Eintracht Braunschweig will "Heim-Macht" werden

Mit einem spektakulären 4:2-Sieg in Magdeburg ist Eintracht Braunschweig in die neue Drittliga-Saison gestartet. Im ersten Heimspiel heute gegen 1860 München wollen die Niedersachsen nachlegen - und nicht nur da. "Wir wollen eine Heim-Macht werden, das ist unser großes Ziel", sagte der neue Coach Christian Flüthmann vor dem Duell der Traditionsclubs. Der Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live bei NDR.de.

Flüthmann: "Müssen unser Spiel durchziehen"

Mit den Münchner "Löwen" erwartet Fürthmann einen Gegner, der "sehr robust und instensiv" spielt. "In der zweiten Halbzeit gegen Münster hat man auch gesehen, dass sie gut nach vorne spielen können", so der 37-Jährige. Für Flüthmann ist allerdings klar: "Ich möchte, dass wir uns nicht am Gegner orientieren, sondern unser Spiel durchziehen." Wichtig sei, "wie bereit wir sind, uns zu quälen. Es wird ein Ausnahmezustand bei den Temperaturen."

Schlüter fällt lange aus - Hoffnung bei Fejzic

Auf Abwehrspieler Lasse Schlüter wird der Eintracht-Trainer gegen 1860 nicht zurückgreifen können. Der Neuzugang von Energie Cottbus falle mit einem Innenbandriss voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus, so Flüthmann. Bei Stammtorwart Jasmin Fejzic besteht derweil Hoffnung für einen Einsatz im ersten Heimspiel. Der 33-Jährige hatte sich gegen Magdeburg eine leichte Gehirnerschüterung sowie eine Zerrung der Oberarmmuskulatur zugezogen. Die Entscheidung soll erst heute fallen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.07.2019 | 14:00 Uhr