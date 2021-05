Direkte Rettung verpasst: VfL Osnabrück muss in die Relegation Stand: 23.05.2021 17:26 Uhr Der VfL Osnabrück schien am Sonntag im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga schon der große Gewinner zu werden. Doch die Niedersachsen unterlagen nach 1:0-Führung mit 1:2 in Aue. Nun geht es in der Relegation gegen den Drittliga-Dritten FC Ingolstadt.

von Christian Görtzen

Am Ende überwog die Enttäuschung. Als in Aue der Schlusspfiff erklang, wussten die Osnabrücker zwar, dass das Schlimmste - der direkte Abstieg - verhindert worden war. Die direkte Rettung wurde aber verspielt. Das Team von Trainer Markus Feldhoff gab im Erzgebirge eine 1:0-Führung aus der Hand und kassierte eine Niederlage, die weitreichende Folgen hat. Die Lila-Weißen müssen nun in die Relegation, Gegner ist der FC Ingolstadt 04. Das erste Duell findet am Donnerstag (18.15 Uhr) bei den Bayern statt, das Rückspiel am darauffolgenden Sonntag (13.30 Uhr) an der Bremer Brücke.

Dank des Sieges des Hamburger SV gegen Konkurrent Eintracht Braunschweig wurde zwar der direkte Abstieg vermieden und der VfL darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Andererseits hätte ein Sieg in Aue eine rauschende Feier nach sich gezogen, da Konkurrent SV Sandhausen beim VfL Bochum mit 1:3 verlor.

Für Osnabrück läuft früh alles perfekt

Der Start in den 34. Spieltag ließ sich gut an für die Niedersachsen - dank einer frohen Kunde aus Hamburg. Dort war der HSV früh gegen Braunschweig in Führung gegangen, wodurch sich für Osnabrück in der Tabelle eine gewisse Absicherung nach unten ergab.

Und beinahe hätte sich aus eigener Kraft die Gesamtlage nochmals verbessert: Christian Santos scheiterte aus spitzem Winkel aber an Aues Keeper Martin Männel (13.). Und als nach 20 Minuten das 2:0 des HSV vermeldet wurde, war für Osnabrück die Gefahr des direkten Abstiegs nur noch sehr gering. Mit diesem Wissen spielte es sich leichter für den VfL. Der agile Amenyido holte einen Freistoß in sehr guter Lage heraus. Sebastian Kerk zirkelte den Ball um die Mauer herum halbhoch zum 1:0 ins Netz (25.). Fast hätte Kerk sogar flugs nachgelegt, doch sein Schuss rauschte knapp am Pfosten vorbei.

HSV und Bochum leisten Schützenhilfe

Aber auch so stand Osnabrück in der virtuellen Tabelle nun auf Rang 15 und wäre damit gerettet - und das wurde durch die Führung der Bochumer gegen Sandhausen noch untermauert. Es lief alles perfekt für die Lila-Weißen, auch wenn die eigene Führung nicht so sicher war, da Aue es keineswegs schleifen ließ und unter anderem durch Pascal Testroet zu einer sehr guten Gelegenheit kam (23.).

Feldhoff und sein Team gingen mit einem 1:0 in die Kabine. Schon da wussten sie, dass sie nicht mehr ernsthaft nach unten blicken mussten, da der HSV mit 3:0 gegen Braunschweig führte. Es gab de facto nur noch das Fernduell mit Sandhausen, das in Bochum 0:1 hinten lag. Regensburg war gegen den FC St. Pauli mit einem 2:0-Halbzeitstand auf Kurs Klassenerhalt.

Osnabrück zu passiv - Aue gelingt Ausgleich

Nach Wiederbeginn war der VfL in der Offensive nicht mehr richtig aktiv. Es schien, als fühlten sich die Gäste schon sicher, als ginge es ihnen nur noch darum, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Das missriet gänzlich. Zwar ging VfL-Torhüter Philipp Kühn noch als Sieger aus einer 1:1-Situation mit Ben Zolinski hervor, als er dessen Schuss überragend abwehrte (63.). Zwei Minuten später war er aber machtlos. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Joker Dimitrij Nazarov zum verdienten 1:1 ein.

Lila-Weiße kassieren das 1:2

Die Niedersachsen mussten wieder mehr tun, doch ihre Bemühungen gingen nach hinten los. Die Gastgeber spielten nach einem Konter Nazarov auf der rechten Seite frei - und der schoss zum 2:1 (76.) ein. Der VfL schaffte nicht mehr die Wende Unter Feldhoff gab es die erste Auswärtsniederlage - und für Osnabrück den Nachschlag mit der Relegation.

34.Spieltag, 23.05.2021 15:30 Uhr Erzgeb. Aue 2 VfL Osnabrück 1 Tore: 0: 1 Kerk (25.) 1 :1 Nazarov (65.) 2 :1 Nazarov (76.)

Erzgeb. Aue: Männel - S. Breitkreuz, Gonther, F. Ballas - Riese, Fandrich - Baumgart (46. J.-P. Strauß / 88. Baumann), Hochscheidt (63. Nazarov), Zolinski - Krüger (38. Härtel), Testroet (64. Jonjic)

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Gugganig, M. Trapp, Wolze - Multhaup (69. Heider), Blacha (77. Br. Henning), Reis, Amenyido (77. S. Müller) - Kerk (75. Nik. Schmidt) - Santos

