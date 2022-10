Derby-Aufschwung schon dahin - St. Pauli verliert in Bielefeld Stand: 22.10.2022 22:21 Uhr Die Fußballer des FC St. Pauli haben den zweiten Zweitliga-Sieg in Folge verpasst. Beim bisherigen Schlusslicht Arminia Bielefeld kassierten die Hamburger in der Abendpartie des 13. Spieltags eine unnötige 0:2 (0:0)-Niederlage.

von Martin Schneider

Knapp eine Woche nach dem Derby-Sieg gegen den HSV und dem knappen Aus im DFB-Pokal gegen Bundesligist SC Freiburg waren die St. Paulianer am Sonnabend in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, ohne sich mit mindestens einem Treffer zu belohnen. Aufwand und Ertrag standen bei den Braun-Weißen einmal mehr in einem Missverhältniss. Im zweiten Durchgang ließen die immer müder werdenden Gäste allerdings stark nach - und kassierten überflüssige Gegentreffer durch Doppel-Torschütze Janni Serra.

St. Pauli überlegen, aber ohne Fortune

Bielefeld überließ den Braun-Weißen in der ersten Halbzeit den Ball und viel Platz, lauerte auf Fehler in deren Spiel, um sie dann auszukontern. St. Pauli spielte dominant und ließ das Spielgerät ansehnlich laufen, kam aber nur zu zwei richtig guten Torchancen. Die erste vergab Marcel Hartel in der 19. Minute, der am stark reagierenden Martin Fraisl im Bielelfelder Tor scheiterte. Bei der zweiten Möglichkeit rutschte Etienne Amenyido nach einer Flanke erst ins Leere, dann verzog Jackson Irvine beim anschließenden Schussversuch knapp (32.).

Defensiv ließen die Gäste bis auf zwei Distanzschüsse von Ex-Kiezkicker Bastian Oczipka nichts zu. Es war ein ansehnliches, wenn auch kein hochklassiges Spiel, in dem die Führung für die immer stärker werdenden Hamburger in der Luft lag - aber nicht fiel. Bielefeld überstand die Druckphase und rettete das glückliche 0:0 in die Pause.

Leistungsabfall von St. Pauli im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel kam Bielefeld besser in die Partie, was vor allem am schleichenden Leistungsabfall der Hamburger lag. Viele Dribblings landeten beim Gegner, ebenso wie zahlreiche ungenaue Pässe. Die Dominanz des ersten Durchgangs war dahin - und die Schwäche der Braun-Weißen wurde zur Stärke der Arminen.

Armine Serra bestraft müde Hamburger

Robin Hack hatte die Führung des DSC in der 62. Minute auf dem Fuß, verzog allerdings knapp. Die Beine der Gäste, die unter der Woche im Pokal 120 Minuten gegen Freiburg gespielt hatten, wurden immer schwerer. Und die Konzentration ließ nach. Der eingewechselte Serra bestrafte dies in der 76. Minute mit dem 1:0 - dem war ein Fehlpass von Hartel im Mittelfeld vorausgegangen, den der Stürmer selbst abfing und so seinen eigenen Treffer einleitete.

Acht Minute später stand Serra nach einer Flanke komplett frei im gegnerischen Strafraum und sorgte per Kopf mit dem 2:0 für die Entscheidung. Auswärts sind die Kiezkicker damit saisonübergreifend seit nunmehr elf Spielen ohne Sieg, letztmals gewannen sie am 26. Februar dieses Jahres 3:1 beim FC Ingolstadt. Und auch in der Tabelle müssen die Hamburger nach unten schauen: Als Zwölfter haben sie nur drei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16 - den vorerst Bielefeld innehat.

13.Spieltag, 22.10.2022 20:30 Uhr Arm.Bielefeld 2 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 Serra (76.) 2 :0 Serra (84.)

Arm.Bielefeld: Fraisl - Klünter (68. Gebauer), Hüsing, Andrade, Oczipka - Lepinjica - Consbruch (68. Lasme), Rzatkowski (90.+1 Prietl) - Hack (90.+1 Ramos), Okugawa - Klos (60. Serra)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (81. Ritzka), Smith, Fazliji - Saliakas, Aremu (81. Metcalfe), Paqarada - Irvine (88. J. Eggestein), Hartel - Daschner (81. Matanovic), Amenyido (64. D. Otto)

Zuschauer: 22626



