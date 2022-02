Daten-Aufstiegscheck: Osnabrück und Braunschweig müssen zulegen Stand: 17.02.2022 13:43 Uhr Der VfL Osnabrück empfängt am Sonnabend Eintracht Braunschweig zum Drittliga-Nordduell. Auch ein Aufeinandertreffen potenzieller Zweitliga-Aufsteiger? Das sagt der Datencheck.

von Matthias Heidrich

Mit dem Remis am Montagabend bei Viktoria Köln blieben die Osnabrücker im siebten Spiel im Jahr 2022 ungeschlagen. Im engen Aufstiegsrennen der Dritten Liga war der eine Punkt für den Tabellenfünften aber trotzdem zu wenig.

Eintracht Braunschweig machte es am Mittwochabend bei Viktoria Berlin deutlich besser. Mit dem 6:0-Kantersieg kletterten die "Löwen" wieder auf den Relegationsrang drei. Keine schlechte Zwischenbilanz.

Braunschweig wird Fünfter, Osnabrück Sechster

Trotzdem treten im Nordduell VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig zwei Mannschaften gegeneinander an, für die es gemessen an der GSN-Daten-Hochrechnung nach derzeitigem Stand am Ende nicht ganz für den Aufstieg reichen wird.

Basierend auf den "Expected points" und der aktuellen Leistungsstärke würde der VfL in der Endabrechnung auf Tabellenplatz sechs (21 % Aufstiegswahrscheinlichkeit) und die Eintracht (23 %) knapp davor auf Rang fünf landen.

Am aktuellen Spitzenreiter Magdeburg (94 %) und dem Zweiten Kaiserslautern (54 %) führt auch in der Hochrechnung kein Weg vorbei. Demnach wird aber nicht die Braunschweiger Eintracht oder der aktuelle Vierte Saarbrücken (24 %) in die Relegation gehen, sondern Waldhof Mannheim (31 %) - obwohl die Kurpfälzer zurzeit nur Sechster sind.

VfL Osnabrück: Dominant, aber ....

Ein etwas tieferer Blick unter die Daten-Haube zeigt, dass die Osnabrücker prinzipiell gut unterwegs sind in dieser Saison. Der "Performance score" von 49,33 sortiert sie hinter Magdeburg (51,33) als aktuell zweitbestes Team der Liga ein.

Was ist der "Performance-Score"? Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden beim "Performance-Score" durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

Beim "Performance-Score" sind alle Spieler zunächst einmal auf 0 gesetzt und werden anhand der reinen Leistungsdaten, kombiniert mit Datenmodellen, bewertet.

Damit liefert dieser Wert eine Einschätzung, wie gut oder schlecht ein Spieler aktuell spielt.

Der "Performance-Score" ist ein Baustein des GSN-Index, der wiederum eine generelle, langfristige Bewertung aller Fähigkeiten, Potenziale und Qualitäten eines Spielers ist.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning tritt sehr dominant auf, hat im Schnitt mit 28,19 Minuten pro Partie die zweithöchste Ballbesitzzeit (57 %). Nur Magdeburg (32,14 Min./61 %) ist besser. Scherning lässt seine Lila-Weißen hoch pressen - mit Erfolg. 11,92 Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte pro Spiel sind Ligaspitze, 14,75 Schüsse innerhalb von 90 Minuten ebenso.

... zu ineffizient

Das große "Aber" ist die mangelnde Effizienz. Der VfL verwandelt nur 21,04 % seiner Torchancen (Rang 15 im Ligavergleich). Überhaupt kommen bei den Niedersachsen lediglich 34,44 % ihrer vielen Schüsse aufs Tor (Platz 17). So liegt die Trefferwahrscheinlichkeit pro Versuch bei mageren 10 %. Genauso schwach performt hier nur noch der insolvente Tabellen-18. Türkgücü München.

Eintracht Braunschweig: Torhungrig mit viel Tempo, aber ...

Eintracht Braunschweig macht ebenso wie Osnabrück vieles richtig gut. Mit einem Schnitt von 1,81 Toren pro Partie rangieren die angriffslustigen "Löwen" auf Rang zwei. Magdeburg, wie sollte es anders sein, ist hier mit einem Wert von 2,19 in seiner eigenen Liga unterwegs. Nach dem VfL ist Braunschweig bei den Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte das zweiterfolgreichste Team - 11,38 pro Partie.

Eintracht-Trainer Michael Schiele setzt mit seiner Mannschaft auf ein hohes Spieltempo (18,02 Pässe pro Minute Ballbesitz, Rang 7), weniger auf Ballbesitz an sich (nur 24,02 Minuten pro Spiel, Platz 14).

Rechts, links? Durch die Mitte ist das Mittel der Wahl beim BTSV - 17,74 % ihrer Angriffe durchs Zentrum schließen die Braunschweiger erfolgreich ab, kein Team ist besser.

... nicht bissig genug

Schnell spielen reicht in der Dritten Liga aber nicht. Durchsetzungsvermögen ist hier mehr als anderswo gefragt. Die Eintracht gewinnt allerdings nur 49,51 % ihrer Zweikämpfe und sortiert sich so auf Rang 15 ein. In der Offensive fehlt den Braunschweigern zudem das Dosenöffner-Element "erfolgreiches Dribbling". Lediglich 52,14 % der BTSV-Dribblings sind von Erfolg gekrönt. In der Dritten Liga ist nur Viktoria Berlin (51,79 %) schwächer.

Magdeburg, Kaiserslautern und Co. starke Konkurrenz

In Summe überwiegen sowohl bei Osnabrück als auch bei Braunschweig die positiven Ansätze. Beide Nordclubs machen viel richtig und die Saison ist noch lang. Allerdings machen es Magdeburg, Kaiserslautern und Co. zurzeit in einigen Bereichen einfach einen Tick besser.

Am Sonnabend werden sich der VfL und die "Löwen" unweigerlich gegenseitig Punkte im Aufstiegsrennen wegnehmen. Immerhin: Waldhof Mannheim und Kaiserslautern am Sonntag auch. Danach könnte die (Daten)-Welt schon wieder ein klein bisschen anders aussehen.

