DFL schaltet sich in Streit bei Hannover 96 ein

Stand: 10.10.2022 21:21 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich in den Streit zwischen dem Mutterverein Hannover 96 und dem Profifußball-Geschäftsführer Martin Kind eingeschaltet. An diesem Dienstag steht dazu die Verhandlung vor dem Landgericht Hannover an.