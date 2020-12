TV-Gelder werden neu verteilt: "Eher Evolution als Revolution" Stand: 07.12.2020 18:40 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat in ihrem neuen Verteilerschlüssel der TV-Milliarden für die Spielzeiten 2021/2022 bis 2024/2025 nur kleinere Anpassungen vorgenommen.

"Mitten im Sturm sollte man nicht das Dach decken", erklärte DFL-Chef Christian Seifert nach einer virtuellen Mitgliederversammlung mit den 36 Proficlubs aus der Bundesliga und der Zweiten Liga am Montag mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Bis zu zwei Milliarden Euro an Umsatzeinbußen befürchtet der Ligaverband durch die Pandemie. "In wirklich unsicheren Zeiten versuchen wir, Beschlüsse zu fassen, um irgendwie alle 36 Clubs durch diese Krise zu fahren", sagte Seifert.

Leverkusen gratuliert, Werder verhalten

Bei den Clubs traf die DFL-Entscheidung auf unterschiedliche Resonanz. Während Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, erklärte: "Ich möchte dem DFL-Präsidium zur Erarbeitung dieses neuen Verteilerschlüssels gratulieren. Sie haben in einem langwierigen Entscheidungsprozess viele Interessen berücksichtigen und am Ende auch bündeln müssen", hätten sich die Verantwortlichen beim Beinahe-Absteiger Werder Bremen offenbar gravierendere Änderungen gewünscht.

"Bei dem vorgestellten Verteilerschlüssel handelt es sich sicher eher um eine Evolution als eine Revolution", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry.

Was ändert sich? Die DFL trägt den Auswirkungen der Corona-Pandemie Rechnung. Die TV-Milliarden werden künftig etwas gleichmäßiger verteilt. Die Säule "Nachwuchs" soll ab der kommenden Saison stärker gewichtet werden, zudem wird das von einem Club generierte Interesse berücksichtigt. Auch die internationalen Gelder werden nach einem neuen Schlüssel verteilt. In den kommenden beiden Spielzeiten sollen vor allem die Corona-Auswirkungen abgefedert werden. Was bedeutet das konkret? Die Gelder aus der nationalen Vermarktung werden anhand von vier Säulen verteilt. Dazu gehören "Gleichverteilung" (53 Prozent bis 2022/2023, danach 50 Prozent), "Leistung" (42 Prozent bis 2022/2023, anschließend 43 Prozent), "Nachwuchs" (drei Prozent bis 2022/2023, danach vier Prozent) und "Interesse" (zwei Prozent bis 2022/2023, danach drei Prozent). Für die Rechte im deutschsprachigen Raum hat die DFL durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro Saison erzielt, die internationalen Einnahmen brachen zuletzt von rund 250 auf 180 Millionen Euro pro Spielzeit ein. Wie wurde bisher verteilt? Die bisherige Verteilung der jährlich rund 1,16 Milliarden Euro (nationale Einnahmen) orientierte sich vor allem am sportlichen Kriterium der Fünfjahreswertung ("Bestand", 70 Prozent). Aber auch die Erfolge der vergangenen 20 Jahre ("Nachhaltigkeit", fünf Prozent), die Nachwuchsarbeit (zwei Prozent) sowie eine Wettbewerbswertung (23 Prozent) wurden berücksichtigt. Die Erlöse aus den internationalen Rechten wurden beinahe ausschließlich in der Bundesliga verteilt. Warum hatte die Entscheidung besondere Brisanz? Unterschiedliche Interessensgruppen hatten seit Wochen über Varianten zur Ausschüttung der Erlöse gestritten. Die "Kleinen 14" (vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten) wollten eine starke Umverteilung, die "Großen 15" (14 Bundesligisten und Zweitligist Hamburger SV) um Branchenführer Bayern München waren dagegen. Auf das Positionspapier an das DFL-Präsidium der "K14" folgte die Retourkutsche mit dem von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge initiierten "G15"-Gipfeltreffen.

96-Boss Kind lobt DFL-Entscheidung

Martin Kind, Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer des Zweitligisten Hannover 96, lobte die Entscheidung des Ligaverbandes ausdrücklich. "Das Präsidium der DFL hat angesichts unterschiedlicher Interessen und einer schwierigen Marktlage ein ausgewogenes und zukunftsorientiertes Konzept präsentiert und verdient Respekt für eine gute Lösung bei der Verteilung der Medienerlöse. Es ist notwendig und richtig, dass die Leistungskomponente stark berücksichtigt wurde", sagte der Unternehmer.

St. Pauli hätte sich "weitere Veränderungen" gewünscht

Auch Präsident Oke Göttlich vom Ligarivalen FC St. Pauli begrüßte die DFL-Entscheidung grundsätzlich, sagte aber auch: "Aus Sicht des FC St. Pauli hätten es gern noch weitere Veränderungen sein dürfen." Das sei keine Enttäuschung, "sondern die Folge einer sehr vernünftigen parlamentarischen, demokratischen Diskussion".

Filbry: "Weiterentwicklung des Status Quo"

Werder-Boss Filbry war ebenfalls hin- und hergerissen. "Das Präsidium hat in einer wirtschaftlich herausfordernden Situation, in der der Bundesliga über einen Zeitraum von ca. 1,5 Jahren zwei Milliaraden Euro an Einnahmen fehlen werden, eine Weiterentwicklung der bestehenden Kriterien favorisiert", erklärte der 53-Jährige: "Damit wurde der Aspekt der finanziellen Planungssicherheit für alle Vereine berücksichtigt. Der neue Verteilungsschlüssel erreicht vor allem eine Weiterentwicklung des Status Quo."

