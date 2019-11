Stand: 14.11.2019 19:37 Uhr

VfL-Frauen: Siegesserie soll auch im Pokal halten

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg rauschen mit Höchstgeschwindigkeit durch die bisherige Saison: Jedes Pflichtspiel hat die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch bislang gewonnen und dabei so manchen Gegner deutlich deklassiert. Am Sonnabend (14 Uhr) wartet nun allerdings eine schwere Prüfung auf die Seriensiegerinnen aus Niedersachsen: Im Achtelfinale des DFB-Pokals gastiert der Titelverteidiger beim FC Bayern München. Der Sportclub zeigt die Partie live im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de.

Lerch: "Das Momentum liegt auf unserer Seite"

"Bayern wird alles daran setzen, der erste Verein zu sein, der uns in dieser Saison schlägt", warnte Lerch. "Und wir wissen ja alle, dass man in diesem Wettbewerb mit relativ wenigen Spielen einen Titel gewinnen kann." Die aktuelle Form spricht allerdings für sein Team und das weiß der Coach auch: "Das Momentum liegt auf unserer Seite. Wir haben vor der Länderspielpause eine schwierige Situation mit vielen Verletzten gemeistert, die Spiele sehr souverän gewonnen und uns damit Selbstvertrauen geholt. Diese Sicherheit wollen wir in das Spiel mitnehmen."

Videos 29:59 Sportclub Almuth Schult: Vom Wendland in die Weltklasse Sportclub Almuth Schult vom VfL Wolfsburg ist eine der erfolgreichsten Fußballerinnen Deutschlands. Zuletzt musste sie jedoch einige Rückschläge verkraften. (Aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland zu sehen) Video (29:59 min)

Bayerns Magull: "Wolfsburg ist Favorit"

Beim Gegner wurde das auch registriert. "Wolfsburg ist Favorit", sagte Bayerns Nationalspielerin Lina Magull, die zwischen 2012 und 2017 beim VfL gespielt hatte, dem "Sportbuzzer". Wer will ihr widersprechen? Während Wolfsburg gegen fast jeden Gegner nach Belieben dominiert hat, kassierten die Münchnerinnen in der Bundesliga bereits zwei Niederlagen. Aber: "Keine Mannschaft ist unschlagbar. Es steht außer Frage, dass Wolfsburg enorme Qualität hat. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen und eine Top-Leistung abrufen", so Magull.

Zwei klare VfL-Siege in der vergangenen Saison

Dies gelang den Münchnerinnen in der vergangenen Spielzeit bei drei Duellen allerdings nur einmal. Wolfsburg schlug den FCB in der Bundesliga-Hinrunde mit 6:0 und gewann das Pokal-Halbfinale auswärts mit 4:0. Lediglich beim Liga-Rückrundenduell setzte sich München mit 4:2 durch.

Duell in der Liga eine Woche später

Nach dem nun anstehenden Duell im Pokal-Achtelfinale müssen beide Mannschaften nicht lange warten, um sich wieder zu messen. Genau eine Woche später treffen die beiden Schwergewichte in der Bundesliga erneut aufeinander, dann allerdings in Wolfsburg. Für Lerch noch ganz weit weg: "Darauf können wir keine Rücksicht nehmen."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.11.2019 | 14:00 Uhr