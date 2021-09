Corona und Abstieg: Werder Bremen präsentiert 33-Millionen-Euro-Minus Stand: 05.09.2021 14:35 Uhr Zwei Corona-Spielzeiten und der Bundesligaabstieg haben den Fußball-Zweitligisten Werder Bremen fast 33 Millionen Euro gekostet. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird, räumte die Clubführung Fehler ein.

In der ersten Pandemie-Saison 2019/2020 erwirtschafteten die Bremer ein Rekordminus von 23,8 Millionen Euro. Für die Abstiegssaison 2020/2021 steht ein Minus von 8,8 Millionen Euro in den Büchern der Grün-Weißen. Abgepuffert wurde das drastische Minus durch eine Mittelstandsanleihe, die 18 Millionen Euro in die klammen Kassen der Hanseaten spülte.

Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, räumte vor rund 1.000 stimmberechtigten Mitgliedern im Weserstadion eigene Fehler ein. "Vor zwei Jahren haben wir für uns für ein sportliches Wagnis entschieden, im Nachhinein eine falsche Entscheidung", sagte Filbry, versprühte mit Blick in die Zukunft zumindest ein bisschen Optimismus: "Die laufende Saison ist durchfinanziert, wenn wir bald wieder mehr Zuschauer zulassen dürfen."

"Als Werder Bremen hatten wir Corona und lagen auf der Intensivstation. Diese konnten wir aber mittlerweile verlassen. Wir sind wirtschaftlich wieder stabil." Klaus Filbry

Gleichwohl werde der Verein noch lange mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, so Filbry. Schließlich muss der Club Gelder einer Landesbürgschaft und einer Mittelstandsanleihe in Höhe von rund 40 Millionen Euro in den kommenden Jahren zurückzahlen.

Baumann: "Wir wollten zuviel"

Auch Sport-Geschäftsführer Frank Baumann gab Fehleinschätzungen zu. "Wir wollten zuviel und waren zu ehrgeizig. Viele unserer Neuverpflichtungen haben nicht eingeschlagen, kaum ein neuer Spieler wurde sofort Stammspieler", sagte der ehemalige Nationalspieler selbstkritisch. Dennoch sei der Abstieg unnötig gewesen.

Hess-Grunewald beklagt mangelnde Geschlossenheit

Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald hatte die Versammlung am Vormittag mit mahnenden Worten eröffnet. "Wir sind in einer Phase, in der unser Verein auf der Suche ist. Die viel zitierte Geschlossenheit ist verloren gegangen", sagte der 60-Jährige, der kraft dieses Amtes der Geschäftsführung der Werder KG angehört. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Mannschaftsrat der Zweitliga-Profis samt Trainer Markus Anfang anwesend. Nach 75 Minuten verließen die Spieler das Weserstadion - begleitet vom schüchternen Applaus der Werder-Mitglieder.

Aufsichtsratswahl mit Spannung erwartet

Der scheidende Aufsichtsrats-Vorsitzende Marco Bode bezeichnete die aktuelle Zweitklassigkeit der Norddeutschen als "furchtbare Zäsur." Auch aus persönlichen Gründen kandidierte der Europameister von 1996 wie auch seine Kollegen nicht erneut für einen Posten im Kontrollgremium. Vor allem die Wahl des neuen Aufsichtsrates steht im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung. Insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die vier frei werdenden Posten in dem Kontrollgremium. Von dessen Zusammensetzung wird auch die Zukunft des kritisierten Sport-Geschäftsführers Frank Baumann abhängen.

"Werder muss bereit sein zur Erneuerung. Aber Werder muss auch Werder bleiben, wenn es um seine Werte und Haltung geht. Mir wird im Leben niemand einreden können, dass die Werder-Familie etwas schlechtes sein könnte." Marco Bode

Baumann will nicht "weglaufen"

"Ich stelle mich dieser Kritik und übernehme auch Verantwortung. Denn auch ich habe bei Werder Anteil am ersten Abstieg nach 41 Jahren", sagte Baumann am Sonntag. "Für mich bedeutet Verantwortung zu übernehmen, aber nicht wegzulaufen, sondern mit Verstand anzupacken und zu versuchen, den Verein wieder in eine positive Zukunft zu lenken."

