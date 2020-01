Stand: 30.01.2020 16:29 Uhr

Werder Bremen in Augsburg: In Ruhe punkten

Die Heimniederlage gegen Hoffenheim (0:3) ist beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aufgearbeitet, von Panik im Abstiegskampf nichts zu spüren. "Es war eine sachliche und rationale Aufarbeitung mit dem klaren Ziel, Lösungen für die Mannschaft aufzuzeigen", beschrieb Trainer Florian Kohfeldt vor dem anstehenden Gastspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim FC Augsburg die Trainingswoche der Grün-Weißen. "Wir tun gut daran, die Dinge rational zu bewerten", ergänzte der Werder-Coach: "Kurz vor Weihnachten fühlte es sich an wie ein freier Fall. Das ist jetzt anders, wir haben im Trainingslager viel daran gearbeitet. Es ist definitiv keine Ruhe eingekehrt, aber wir verfallen auch nicht in Panik."

Mögliche Aufstellung Werder Bremen





















Moisander kehrt nach Sperre zurück

Kohfeldt hatte gegen Hoffenheim trotz der drei "stümperhaft verteidigten" Gegentore auch Positives gesehen. "Wir haben uns in der defensiven Grundordnung gefestigt", sagte der 37-Jährige und lobte dabei Neuzugang Kevin Vogt, der ein wichtiger Baustein sei: "Er macht es sehr gut mit seiner Präsenz, seiner Organisation. Gerade in der Konterabsicherung ist er sehr wichtig. Er ist innerhalb von zwei Spielen schon zur festen Größe geworden."

Deutlich länger eine feste Größe ist Niklas Moisander, der in Augsburg nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder mitwirken darf. Die Rückkehr des Kapitäns in Werders Dreierkette ist umso wichtiger, da in Ludwig Augustinsson, Theodor Gebre Selassie (beide Oberschenkelverletzung), Philipp Bargfrede (Wadenprobleme) und Sebastian Langkamp (Kniereizung) vier Defensivakteure fehlen und ein weiterer, Marco Friedl, gelbgesperrt ist.

Kommt noch ein Stürmer?

Moisander vergleicht die jetzige Situation mit seinen ersten beiden Jahren an der Weser, in denen bei Werder ebenfalls nicht immer alles rund lief: "Auch damals war es schwer, aber unsere Stärke war es, immer nicht negativ zu sein. Wir müssen positiv bleiben, auch wenn der Druck sehr hoch ist."

Weitere Informationen Werder Bremen und das "Jojo"-Rätsel Der deutsche U21-Kapitän Johannes Eggestein ist derzeit beim Abstiegskandidaten Werder Bremen nur Ersatz. Hoffnung auf Besserung seiner Situation gibt es für ihn kaum, obwohl sein Trainer ihn lobt. mehr

Einen gewissen Druck in Sachen Transfers verspürt Werders Sportchef Frank Baumann, will sich jedoch nicht drängen lassen. "Werder stand immer schon dafür, kreative und risikoreiche Transfers zu tätigen. Es soll aber nicht unvernünftig sein. Wir hätten natürlich neue Leute holen können, aber das bringt nichts, wenn wir nicht überzeugt von diesem Spieler sind", sagte Baumann und verwies darauf, mit Vogt "in diesem Winter schon einen guten Transfer getätigt" zu haben.

Die Hanseaten hoffen, einen Stürmer oder einen offensiven Mittelfeldspieler bis Saisonende ausleihen zu können. Gerüchte gibt es einige, allerdings muss es eine Soforthilfe sein, also eine echte Verstärkung. Leihgebühr und Gehalt dürfen auch nicht zu hoch sein. Entsprechend wenig optimistisch äußerte sich Kohfeldt darüber, ob es noch mit einem Neuzugang klappt: "Auch wenn wir es uns alle anders wünschen: Wir müssen der Realität ins Auge blicken, es ist auch eine finanzielle Frage."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 01.02.2020 | 15:00 Uhr