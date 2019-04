Stand: 12.04.2019 14:23 Uhr

Werder - Freiburg: Kohfeldt auf Streichs Spuren

Das Bundesliga-Duell am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg ist auch ein Duell der Trainer-Generationen. Christian Streich könnte mit seinen 53 Jahren der Vater von Werders Florian Kohfeldt (36 Jahre alt) sein. Als der aktuell dienstälteste Coach der Liga die Breisgauer im November 2011 als Cheftrainer übernahm, war Kohfeldt noch Jugendtrainer, Werders Profis spielten seinerzeit in der Champions League. Siebeneinhalb Jahre später dürfen die Hanseaten erstmals wieder von der Rückkehr ins internationale Geschäft träumen. Als Tabellenachter mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf Rang sechs sind die Aussichten nicht schlecht.

Duelle mit den Bayern noch kein Thema

Allerdings haben die Bremer noch ein schweres Restprogramm vor sich - neben Freiburg und Düsseldorf warten noch Hochkaräter wie Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim und RB Leipzig - und vor allem der FC Bayern. Gegen die Münchner spielen die Norddeutschen nach der Freiburg-Partie gleich zweimal - am 20. April in der Liga und vier Tage später im Halbfinale des DFB-Pokals. Die "Bayern-Woche" sei aber noch kein Thema, versicherte Werders Mittelfeldspieler Nuri Sahin: "Wenn wir anfangen zu träumen, holt uns irgendwann die Realität ein."

Bargfrede und Bartels fallen aus

Das sieht auch Kohfeldt so: "Jeder der Jungs weiß, dass die letzten acht Wochen nicht viel wert sind, wenn du ein Spiel wie gegen den SC Freiburg nicht gewinnst. Ich merke auch in der Kabine, dass ich niemanden extra motivieren muss." Der Werder-Coach muss gegen Freiburg auf Philipp Bargfrede und Fin Bartels verzichten: "Es wird bei beiden nicht reichen. Bei Philipp gab es gestern wieder einen kleinen Rückschlag. Er hat an der alten Stelle wieder etwas Schmerzen. Ich hoffe aber nicht, dass es eine langfristige Geschichte ist." Dafür ist Yuya Osako wieder fit: "Er ist durchaus ein Kandidat - für alles Mögliche", sagte Kohfeldt.

Macht es Kohfeldt wie Streich?

Für den Werder-Coach ist sein Freiburger Gegenüber Streich durchaus ein Vorbild: "Er macht eine qualitativ extrem hochwertige Arbeit. Und er löst sich bewusst von dieser fast wahnwitzigen Schnelllebigkeit des Geschäfts los. Diese Ruhe hilft sicherlich in diesem Job. Außerdem ist er in der Lage, sich und seine Arbeit zu verändern."

Es gibt zudem interessante Parallelen zwischen Streich und Kohfeldt: Beide waren als Spieler für ihren jetzigen Verein aktiv (Streich in der Zweiten Liga, Kohfeldt in der U21), beide arbeiteten im Juniorenbereich, wurden später Co-Trainer der Profis und rückten nach Entlassungen ihrer Vorgänger auf den Chefposten. Gegen eine weitere Gemeinsamkeit hätte Kohfeldt sicherlich nichts einzuwenden: Streich führte Freiburg in seiner zweiten Saison (2013) in die Europa League. Kohfeldt, seit Oktober 2017 im Amt, könnte in dieser Spielzeit nachziehen.

