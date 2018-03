Stand: 01.03.2018 12:17 Uhr

HSV - Mainz: Ein Endspiel im März

Mit der Bezeichnung Endspiel am 25. Spieltag einer Bundesliga-Saison sollte man vorsichtig sein. Für die Heimpartie des Hamburger SV gegen den 1. FSV Mainz 05 trifft sie allerdings zu. Der Vorletzte empfängt am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) den bereits sieben Punkte entfernten Tabellen-16. In 55 Jahren Liga-Zugehörigkeit war die Ausgangslage für den HSV zehn Spieltage vor dem Saisonende nie schlechter. Gelingt den Hamburgern kein "Dreier", dürfte der direkte Abstieg so gut wie besiegelt sein.

Bruchhagen hofft auf die "Eigendynamik des Erfolges"

"Wir wollen und müssen den direkten Konkurrenten um den Relegationsplatz schlagen", sagte Vorstandschef Heribert Bruchhagen. Der Club-Chef setzt auf eine Trendwende, wenn gegen Mainz der angepeilte erste HSV-Sieg seit dem 26. November gegen Hoffenheim gelingen sollte. "Wir hoffen, dass sich nach einem Dreier eine Eigendynamik des Erfolges einstellt", sagte er der "Bild". Allerdings sieht der Spielplan nach der richtungsweisenden Partie gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf für den HSV ein Gastspiel beim FC Bayern München vor.

Letzte Ausfahrt Teamhotel Treudelberg

Kräfte bündeln, Scheuklappen aufsetzen, konzentrieren, lautet deshalb das Motto beim Bundesliga-Dino. Ein Kurz-Trainingslager im ehemaligen Teamhotel Treudelberg soll helfen. Von Donnerstag bis Sonnabend schläft die Mannschaft dort, trainiert aber trotzdem am lediglich 20 Kilometer entfernten Volksparkstadion, weil hier eine Rasenheizung für vernünftige Bedingungen sorgt.

"Wir wollen uns bestmöglich und mit vollem Fokus auf das wichtige Spiel gegen Mainz vorbereiten. Dazu soll auch diese Maßnahme beitragen", sagte Sportchef Jens Todt. An der Elbe gehört ein Kurz-Trainingslager nach jahrelangem Existenzkampf längst zum Standardprogramm. Malente, Rotenburg/Wümme, Barsinghausen: In den zurückliegenden Spielzeiten brachte ein Rettungscamp fernab des Trubels der Großstadt stets den erhofften Umschwung. Und diesmal?

Schutz vor den eigenen Fans

Viel spricht nicht dafür. Hinter den Kulissen wird eifrig um die Macht im Club gerungen und mögliche Szenarien für eine Neuaufstellung im Abstiegsfall diskutiert. HSV-Ultras haben mit dem erschreckenden Spruchband aus dem Leverkusen-Spiel und dem Pyro-Wahnsinn beim Derby in Bremen gezeigt, dass es für sie nicht mehr nur um das Sportliche geht, sondern auch darum, ihre Wut durch Krawall abzubauen. Nicht zuletzt deswegen wurde die Partie gegen Mainz zum Risiko-Spiel erklärt. Im Stadion ist eine Fantrennung geplant. Zudem wird nur alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Aus Sorge, aufgebrachte HSV-Fans könnten nach einer Niederlage wie gegen Leverkusen versuchen, den Platz zu stürmen, erhöhte der Club den Zaun vor der Nordtribüne.

Kommt Arp für Hahn?

Alles Vorzeichen, die die HSV-Profis sicherlich nicht mit breiter Brust in das wichtige Spiel gehen lassen werden. Die angeschlagenen Lewis Holtby und Albin Ekdal, die am Donnerstag im Training fehlten, werden gegen Mainz wohl nicht helfen können. Möglich, dass Trainer Bernd Hollerbach auf dieselbe Elf wie gegen Bremen zurückgreift. Wobei sich Stürmer André Hahn wohl nicht beschweren dürfte, sollte an seiner Stelle Jann-Fiete Arp von Beginn an auflaufen. Das System dürfte offensiv ausgerichtet sein. In Endspielen zählen nur Siege.

