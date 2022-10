Bittencourt verlängert Vertrag bei Werder Bremen Stand: 26.10.2022 11:35 Uhr Offensivspieler Leonardo Bittencourt läuft auch in Zukunft für Werder Bremen auf. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der 28-Jährige seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig verlängert.

Zur Laufzeit machte der Club keine Angaben. "Sportlich passt hier einfach alles", sagte Bittencourt auf der vereinseigenen Homepage. Das Finanzielle hätte eher eine "untergeordnete Rolle" gespielt.

Fritz: "Ein absoluter Führungsspieler"

"Es freut uns sehr, dass Leo seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er ist ein absoluter Führungsspieler, hat enorm viel Erfahrung und hat auch bei uns viel erlebt", sagte der Sportliche Leiter Clemens Fritz: "Er bringt unheimlich viel von dieser Erfahrung in unsere junge Mannschaft ein. Nach dem Abstieg hat er eine wichtige Rolle eingenommen, gerade auch neben dem Platz."

Bittencourt spielt seit 2019 für Bremen und hat bisher in 62 Bundesliga-Spielen zehn Tore für Werder erzielt. In der Zweiten Liga kam er in der vergangenen Saison 22-mal zum Einsatz (zwei Treffer). In dieser Saison markierte der Mittelfeldspieler in sechs Einsätzen zwei Tore.

