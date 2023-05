Aufstiegschancen verbessert - VfL Osnabrück siegt bei Viktoria Köln

Aufstiegschancen verbessert - VfL Osnabrück siegt in Köln Stand: 20.05.2023 15:57 Uhr Der VfL Osnabrück hat am vorletzten Drittliga-Spieltag mit 2:0 (1:0) bei Viktoria Köln gewonnen. Damit verbesserte er sich zumindest vorübergehend auf Rang zwei. Am letzten Spieltag ist noch viel möglich für die Niedersachsen.

von Sebastian Ragoß

Im letzten Saisonspiel empfangen die Osnabrücker am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) Borussia Dortmund II. Und dann ist noch alles möglich: Aufstiegsparty, Relegation oder ein Saisonende ohne Grund zu feiern.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Dritten Liga auf einen Blick. Mit dabei: der VfL Osnabrück. mehr

Wie die Ausgangslage für den VfL dann konkret aussieht, klärt sich allerdings erst in den kommenden Tagen. Der 1. FC Saarbrücken spielt am Sonntag beim MSV Duisburg, Dynamo Dresden tritt am Montagabend beim bereits abgestiegenen SV Meppen an. Wehen Wiesbaden (1:1 in Elversberg) hat die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger bereits überholt.

3.000 Osnabrücker Fans sorgen für "Heimspiel"

3.000 mitgereiste Fans machten die Partie für den VfL am Sonnabend zu einem "Heimspiel". Doch beflügelt von der Kulisse waren die Niedersachsen nicht. Sie taten sich gegen die gut stehenden Kölner schwer und hatten in der ersten Hälfte lediglich eine gute Chance: Eric Engelhardt scheiterte in der 13. Minute an Viktoria-Keeper Ben Voll.

Voll stand auch kurz nach dem Seitenwechsel im Blickpunkt, als er einen Schuss von Noel Niemann parierte (53.). Die bessere Mannschaft war nun aber die Viktoria, die ein paar gefährliche Konter fuhr und durch Mike Wunderlich eine große Chance hatte (59.).

Schwalbe bringt Viktoria aus der Bahn

Die Drangphase endete jäh durch eine Dummheit von Jamil Siebert. Er wollte mit einer plumpen Schwalbe einen Elfmeter herausholen. Doch statt des Strafstoßes gab es vollkommen zurecht die zweite Gelbe Karte und damit den Platzverweis (62.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Sechs Minuten brauchte der VfL, um die Überzahl zu nutzen. Robert Tesche schraubte sich am Fünfmeterraum hoch und köpfte nach einem Eckball die 1:0-Führung. Osnabrück hatte die Partie nun unter Kontrolle, ließ aber eine Großchance von Robin Meißner zu (72.). Er vergab allerdings leichtfertig.

Simakala mit Super-Solo

Und dann kam der große Auftritt von Ba-Muaka Simakala: Er schlängelte sich durch die Kölner Abwehr und legte quer auf Henry Rorig, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (83.). Ein wichtiger Treffer im engen Aufstiegsrennen, in dem jeder Treffer entscheidend sein kann.

37.Spieltag, 20.05.2023 14:00 Uhr Viktoria Köln 0 VfL Osnabrück 2 Tore: 0: 1 Tesche (68.) 0: 2 Rorig (83.)

Viktoria Köln: Voll - Siebert, Schultz, Greger - Koronkiewicz (46. Handle), Sontheimer, Wunderlich (78. Hong), N. May - Risse (66. Fritz), A. Becker (46. R. Meißner), Marseiler (70. Philipp)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (77. Rorig), Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, Köhler (90. Chato), Tesche - Niemann (77. Wiemann), Engelhardt (90. Wähling), Simakala (86. Heider)

Zuschauer: 6630



Weitere Daten zum Spiel Voll - Siebert, Schultz, Greger - Koronkiewicz (46. Handle), Sontheimer, Wunderlich (78. Hong), N. May - Risse (66. Fritz), A. Becker (46. R. Meißner), Marseiler (70. Philipp)P. Kühn - O.H. Traoré (77. Rorig), Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, Köhler (90. Chato), Tesche - Niemann (77. Wiemann), Engelhardt (90. Wähling), Simakala (86. Heider)6630

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.05.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück