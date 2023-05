SV Meppen aus der Dritten Liga abgestiegen - VfB Oldenburg fast Stand: 20.05.2023 15:39 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen steigt nach sechs Jahren in die Regionalliga Nord ab. Der 2:0-Sieg des Halleschen FC gegen Rot-Weiss Essen besiegelte den Abstieg der Niedersachsen. Auch für den VfB Oldenburg sieht es schlecht aus.

Trotz der zuletzt zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen hat es für die Mannschaft von Chef-Coach Ernst Middendorp nicht gereicht: Der SV Meppen muss den bitteren Gang in die Regionalliga Nord antreten. Middendorp sagte dem NDR: "Uns war klar, dass wir keinen Einfluss auf das Spiel haben. Kompliment an Halle."



Der Trainer gibt die Hoffnung aber noch nicht auf, wie in der Saison 2021/22 möglicherweise davon zu profitieren, dass eine andere Mannschaft keine Lizenz erhält: "Unser Ziel ist es jetzt, die bestmögliche Position in der Liga zu schaffen und sei es direkt unter dem Strich", so der Meppener Coach.

Montag nach Dresden

Sein Team tritt am Montag bei Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden an, doch selbst mit zwei Siegen in den abschließenden beiden Partien, käme Meppen als Achtzehnter maximal auf 40 Punkte. Rot-Weiss Essen und der Hallesche FC über dem Strich haben jeweils 41 Punkte. Über einen Erfolg der Meppener würde sich auch der VfL Osnabrück freuen, denn Dresden ist ein hartnäckiger Konkurrent im Aufstiegskampf.

VfB Oldenburg nur noch mit rechnerischer Chance

Auch Ligakonkurrent VfB Oldenburg steht durch das Resultat in Halle vor dem Aus in der Dritten Liga. Der VfB (35 Punkte) müsste bei zwei Niederlagen von Essen oder Halle beide ausstehenden Spiele gewinnen und dabei eine schlechtere Tordifferenz von sieben Toren (auf Essen) oder von zehn Toren (auf Halle) aufholen.

