Alex Popp nach dem Comeback: "Da sind die Tränen gekullert" Nach eineinhalb Jahren verletzungsbedingter Pause hat Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg erstmals wieder für Deutschland auf dem Platz gestanden - und wurde von ihren Gefühlen übermannt. Ihr EM-Traum könnte wahr werden.

Die 31-jährige Popp stand in ihrer schwarzen Jacke und mit verdreckten Stutzen schluchzend auf dem Rasen, immer wieder von einer lachenden Mitspielerin umarmt. Nach einem emotionalen Comeback hatte die Spielführerin der deutschen Fußballerinnen nach dem 3:0 (1:0)-Sieg der DFB-Auswahl gegen Portugal doch noch die Fassung verloren.

"Nach Abpfiff hat es mich ziemlich übermannt", beschrieb die Wolfsburgerin auf der Pressekonferenz im Bielefelder Stadion sichtlich bewegt ihre Gefühle: "Man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind tatsächlich die Tränen gekullert."

Huth streift Popp die Kapitäninsbind über

Popps Einwechslung (59.) war fraglos der emotionale Höhepunkt im WM-Qualifikationsspiel. Fast ein Jahr hatte sie für diesen Moment gekämpft, nach schwieriger Knorpelverletzung im Knie Rückschläge und Zweifel überstanden - die 7.364 Zuschauer in Ostwestfalen untermalten den Gänsehautmoment mit langem Applaus.

Sekunden später legte ihr die Wolfsburger Teamkollegin Svenja Huth die Regenbogenbinde für die Spielführerin um den linken Arm. Schon da musste Popp in ihrem 112. Länderspiel (53 Tore) schlucken: "Als ich Svenni gesehen habe, die mir die Kapitänsbinde überreicht hat, womit ich gar nicht gerechnet habe in dem Moment, da hat's mich das erste Mal ein bisschen - ich will nicht sagen - zerrissen. Es hat mich sehr geehrt, dass sie mir diesen Moment geschenkt hat."

Popp: Erstmals zur EM und dann zur WM?

Dass für Popp kein Tor mehr heraussprang, war locker zu verschmerzen. Die Treffer von Lena Oberdorf (40.), Klara Bühl (55.) und Felicitas Rauch (80.) belohnten den starken Auftritt. Mit dem achten Sieg im achten Spiel am Dienstag (16 Uhr) in Serbien kann die DFB-Auswahl nun vorzeitig das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland lösen.

Für Popp geht es aber zunächst um die erste EM-Teilnahme ihrer Karriere. Die mit zahlreichen Titeln dekorierte Olympiasiegerin von 2016 will nach Verletzungen in 2013 und 2017 in England (6. bis 31. Juli) endlich ihre erste EURO spielen - und den Titel holen.

Voss-Tecklenburg: "Ihre Art tut uns einfach gut"

Bundestrainerin setzt voll auf die ehrgeizige Anführerin, mit der sie vorwiegend im Sturm plant. "Es ist einfach schön, dass Poppi wieder da ist, mit ihrer Art, die uns einfach guttut", sagte Martina Voss-Tecklenburg. Auch Popps elf Jahre jüngere VfL-Kollegin Oberdorf, die im defensiven Mittelfeld einen starken Auftritt hinlegte, lobte Popp als "großen Teamplayer. Es hat sich angefühlt, als wäre sie nie weg gewesen."

Gut möglich, dass sich Popp nun in Serbien in der Startelf beweisen darf. Am Sonntagnachmittag ging es per Charterflug von Paderborn nach Belgrad - mit klarer Zielvorgabe. "Wir wollen jetzt den Schritt machen und mit diesem Bewusstsein zur EM fahren", sagte Voss-Tecklenburg.

