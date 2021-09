Ärger bei Werder Bremen schon vor Mitglieder-Versammlung Stand: 03.09.2021 13:20 Uhr Bei der Mitgliederversammlung des finanziell klammen Zweitligisten Werder Bremen dürfte es am Wochenende hoch hergehen. Doch es gab schon im Vorfeld Wirbel: Ein politisch umstrittener Aufsichtsrats-Kandidat wurde am Freitag von der Liste gestrichen.

Vier von sechs Mitgliedern des Kontrollgremiums werden am Sonntag (ab 11 Uhr) neu gewählt. Zur Wahl hatte auch Oliver R. Harms gestanden, der nun jedoch nicht mehr antreten darf. Dem Unternehmensberater waren aus der Bremer Ultra-Szene Verbindungen zu Rechtsextremen vorgeworfen worden. Am Donnerstag wurde er erneut vom Wahlausschuss angehört - und zwei Tage vor der Wahl von der Liste gestrichen. "In dem Gespräch konnte Herr Harms leider nicht ausreichend darlegen, dass diese aufgetauchten Zweifel an seiner Eignung vollkommen unbegründet sind. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ihn von der Liste zu streichen", so Peter Eilers, der Vorsitzende des Ehrenrats und des Wahlausschusses.

"Es gibt keinen Spielraum dafür, dass bei einem Verein wie Werder Bremen alle wählbaren Kandidat*innen zu 100 Prozent hinter der gesellschaftlichen, menschenfreundlichen Haltung des Vereins stehen müssen." Peter Eilers

Ein Hinweis, der die Zweifel an Harms schon vorab erhärtet hätte, sei zwar bei einem Mitglied des Wahlausschusses eingegangen, habe aber keinen Weg in die ursprüngliche Beurteilung gefunden. "Die Gründe dafür haben wir intern geklärt", so Eilers. Für Harms rückt die im internen Ranking nächstplatzierte Kandidatin Ulrike Hiller nach. Dass in der ursprünglichen Auswahl keine Frau gestanden hatte, hatte ebenfalls für Kritik gesorgt.

Marco Bode kandidiert nicht erneut

Nicht erneut kandidieren wird unter anderem der bisherige Vorsitzende Marco Bode, ein Fürsprecher von Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Aufsichtsrat Thomas Krohne hatte wegen dieser Treue zum Geschäftsführer sein Amt jüngst niedergelegt. Baumann und Clubboss Klaus Filbry werden sich nach dem ersten Bundesliga-Abstieg der Hanseaten seit 41 Jahren auf heftigen Gegenwind einstellen müssen. Besonders für den langjährigen Werder-Kapitän könnte es ungemütlich werden.

Geschäftsführer Baumann in der Kritik

Mit insgesamt 20 Transfers erwirtschaftete der Ex-Nationalspieler zwar wie geplant einen Transferüberschuss von 30 Millionen Euro und präsentierte mit Angreifer Marvin Ducksch sowie Außenverteidiger Mitchell Weiser durchaus prominente Neuzugänge. Trotzdem bleiben Zweifel, ob der runderneuerte Kader stark genug für die sofortige Rückkehr in die Erstklassigkeit ist. "Daran werde ich mich messen lassen", verspricht der 45-Jährige. Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage Ideen werde er darlegen, "wie wir uns aus unserer schwierigen Situation befreien wollen".

Baumanns Vertrag bei den Norddeutschen ist bis zum Saisonende befristet. Ob sein Kontrakt einfach ausläuft, vorzeitig gekündigt oder gar verlängert wird, darüber entscheidet der neue Aufsichtsrat.

Wontorra nicht zugelassen

Probleme hatte es zuvor auch mit der Kandidatur des adidas-Managers Harm Ohlmeyer, bis die Deutsche Fußball Liga (DFL) und auch Werder-Ausrüster Umbro keine Einwände hatten. Andere Bewerber wie TV-Moderator Jörg Wontorra und der ehemalige Bundesliga-Trainer Benno Möhlmann, wie Baumann langjähriger Werder-Kapitän, schafften es nicht in die Endauswahl. "Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt", erklärte dazu Eilers. "Wir haben uns mit über 30 Interessenten beschäftigt."

"Wirtschaftliche Kompetenz war uns besonders wichtig"

Fakt ist: Fußball-Kompetenz, wie sie zum Beispiel Bode verkörpert, wird im künftigen Kontrollgremium des einstigen Europapokalsiegers nicht mehr vorhanden sein. "Unsere Kandidaten sind alle dem Sport zugewandt, besitzen also sportliche Kompetenz", sagte Eilers. "Aber die wirtschaftliche Kompetenz war uns diesmal besonders wichtig."

Für den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und Ex-Manager Willi Lemke ein Unding. "Wir haben überhaupt keine Fußball-Expertise in diesem Gremium, das gab es noch nie", sagte der 75-Jährige der "Kreiszeitung Syke". Gleichwohl hatte sich Lemke im NDR Interview "fest davon überzeugt" gezeigt, dass die Bremer frischen Wind brauchen. Der wird am Sonntag allein durch die Aufsichtsratswahl durchs Weserstadion wehen.

